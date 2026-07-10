Πυροσβεστική: 26 φωτιές εκδηλώθηκαν σε ένα εικοσιτετράωρο στη χώρα - Τρεις αντιμετωπίζονται ακόμα

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Πυροσβεστική: 26 φωτιές εκδηλώθηκαν σε ένα εικοσιτετράωρο στη χώρα - Τρεις αντιμετωπίζονται ακόμα

Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου σε περιοχή του δήμου Αιγάλεω.

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 26 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
  • Οι 23 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ τρεις βρίσκονται σε εξέλιξη.
  • Τα ανακριτικά γραφεία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια των φωτιών.
  • Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών σε περίπτωση πυρκαγιάς.
  • Οχτώ νησιά, μεταξύ αυτών τα Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λέσβο και Χίο, βρίσκονται αύριο σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επιπέδου 3.
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Σε 26 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα σε αρχικό στάδιο, ενώ τρεις αντιμετωπίζονται ακόμη.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κίνδυνο για αύριο Σάββατο 11/7

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οχτώ νησιά βρίσκονται αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου σε κατάσταση υψηλού κινδύνου επιπέδου 3.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα: Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία.

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