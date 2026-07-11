Viral βίντεο: Κουμπάρος δεν έφτανε να αλλάξει τα στέφανα και τον σήκωσαν στα χέρια

Οι γάμοι είναι γεμάτοι συγκινητικές στιγμές, χαμόγελα και όμορφες αναμνήσεις. Ωστόσο, κάποιες φορές ένα απρόοπτο περιστατικό είναι αρκετό για να κλέψει την παράσταση και να χαρίσει άφθονο γέλιο σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Ένα αστείο απρόοπτο εκτυλίχθηκε σε γάμο στην Κρήτη όταν την ώρα που ο κουμπάρος πήγε να αλλάξει τα στέφανα κατάλαβε ότι δεν έφτανε λόγω ύψους, με αποτέλεσμα οι φίλοι του να τον σηκώσουν στα χέρια για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από τη χρήστρια maria.nikoletaki7, συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Όταν ο κουμπάρος δεν φτάνει να αλλάξει τα στέφανα στο ζευγάρι», περιγράφοντας με τον πιο εύστοχο τρόπο όσα ακολούθησαν.

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