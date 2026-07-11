Πάτρα: Άγνωστοι άφησαν 18 σφαίρες στην είσοδο καταστήματος – Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης

Περίεργο περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/7), σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αντίκρισε 18 σφαίρες από πυροβόλο όπλο, στην είσοδο του καταστήματος.

Ο ίδιος κατήγγειλε το συμβάν στην Ασφάλεια Πατρών, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κατέθεσε στις Αρχές ότι δεν μπορεί να εξηγήσει το συμβάν, πως δεν είχε διαφορά με κανέναν και ούτε είχε δεχθεί καμία ενόχληση από τον οποιονδήποτε.

Το περιστατικό έχει προβληματίσει τις Αρχές, οι οποίες και το διερευνούν.

Διαβάστε επίσης