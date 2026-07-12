Καταδίωξη στην Θεσσαλονίκη: 22χρονος διακινητής μεταναστών προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικό

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας της περιοχής του Δενδροποτάμου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο επιβατικό όχημα που μετέφερε παράτυπα αλλοδαπούς

Newsbomb

Καταδίωξη στην Θεσσαλονίκη: 22χρονος διακινητής μεταναστών προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικό
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 22χρονος διακινητής μεταναστών προσπάθησε να διαφύγει από μπλόκο της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη.
  • Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο δράστης αποβίβασε έξι παράτυπους μετανάστες στην περιοχή της Λαχαναγοράς.
  • Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εγκλωβίσουν και να συλλάβουν τον νεαρό, παρά τους επικίνδυνους ελιγμούς και τη βίαιη συμπεριφορά του.
  • Το όχημα που χρησιμοποίησε ο διακινητής ανήκε σε εταιρεία ενοικιάσεων και κατασχέθηκε μαζί με το κινητό του τηλέφωνο.
  • Ο συλληφθείς κατηγορείται για παράτυπη μεταφορά αλλοδαπών, απείθεια, απόπειρα σωματικής βλάβης και επικίνδυνη οδήγηση και παραπέμπεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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Μια κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 22χρονος διακινητής μεταναστών προσπάθησε να ξεφύγει από μπλόκο της Άμεσης Δράσης, φτάνοντας στο σημείο να προσπαθήσει να εμβολίσει περιπολικό.

Σύμφωνα με το thestival.gr, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας της περιοχής του Δενδροποτάμου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο επιβατικό όχημα που μετέφερε παράτυπα αλλοδαπούς.

Μόλις ο 22χρονος οδηγός αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς και κατάλαβε ότι επίκειται έλεγχος, ανέπτυξε αμέσως μεγάλη ταχύτητα για να διαφύγει. Στην προσπάθειά του να χαθούν τα ίχνη τους, ο δράστης σταμάτησε προσωρινά στο ύψος της Λαχαναγοράς, όπου αποβίβασε εσπευσμένα έξι μετανάστες. Στη συνέχεια, ο 22χρονος συνέχισε την τρελή του πορεία πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ έφτασε στο σημείο να προσπαθήσει να εμβολίσει αστυνομικό όχημα προκειμένου να το ακινητοποιήσει και να ξεφύγει.

Παρά την ακραία συμπεριφορά του οδηγού, οι αστυνομικοί αντέδρασαν ψύχραιμα και άμεσα, καταφέρνοντας τελικά να εγκλωβίσουν το όχημα, να το ακινητοποιήσουν με ασφάλεια και να συλλάβουν τον νεαρό άνδρα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο διακινητής ανήκει σε εταιρεία ενοικιάσεων οχημάτων. Το όχημα, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο 22χρονος για τις συνεννοήσεις του, κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράτυπη μεταφορά αλλοδαπών, απείθεια, απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης και επικίνδυνη οδήγηση, ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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