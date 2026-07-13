Κουφονήσια: Συνελήφθη κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου επειδή δεν είχε την απαραίτητη άδεια

Snapshot Συνελήφθη ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου στα Κουφονήσια λόγω έλλειψης άδειας για εμπορική δραστηριότητα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σκάφος δεν είχε άδεια για εμπορική δραστηριότητα και δεν πραγματοποιούσε πωλήσεις.

Η Εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας και τη σύλληψη του κυβερνήτη.

Το Λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη ο κυβερνήτης ενός πλωτού αναψυκτηρίου στα Κουφονήσια, από τις αρχές του Λιμενικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο το βράδυ 11/7, η φορτηγίδα που λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο, είχε καταπλεύσει στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια

Στο σημείο έσπευσε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, ενώ το Λιμεναρχείο Νάξου απέστειλε άμεσα και περιπολικό σκάφος.

Κατά την διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε πως το σκάφος δεν διέθετε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και, όσο παρέμεινε στην περιοχή, δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική δραστηριότητα.

Η Εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη της, στα πλαίσια του αυτοφώρου. Το λιμεναρχείο Νάξου, διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση.

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