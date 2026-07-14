Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των γειτόνων για τη στιγμή που οι γονείς του αδικοχαμένου νεαρού ζευγαριού κατάλαβαν ότι είχαν χάσει τη ζωή τους...

Μιχάλης Παπαδάκος

Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα ζευγάρι ηλικίας 28 και 24 ετών βρέθηκε νεκρό σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά, πιθανότατα από αναθυμιάσεις αυτοκινήτου.
  • Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμμένη με το air condition σε λειτουργία ενώ η γκαραζόπορτα ήταν κλειστή, προκαλώντας δηλητηρίαση από καυσαέρια.
  • Οι δύο νέοι έχασαν τις αισθήσεις τους και πέθαναν μέσα στο αυτοκίνητο, προκαλώντας μεγάλο πόνο στις οικογένειές τους.
  • Η μητέρα της 24χρονης κατέρρευσε και φώναζε για την απώλεια της κόρης της στο σημείο του συμβάντος.
  • Οι γείτονες περιέγραψαν σκηνές βαθιάς θλίψης και αδυναμίας να πιστέψουν τον άδικο χαμό των δύο νέων ανθρώπων.
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Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στον Πειραιά, εκεί όπου ένα ζευγάρι δύο νέων παιδιών 28 και 24 ετών έχασε τη ζωή του, κατά τα φαινόμενα από αναθυμιάσεις μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας. Ο 28χρονος και η 24χρονη φίλη του, εντοπίστηκαν νεκροί από τον πατέρα του νεαρού άνδρα, το πρωί της Τρίτης (14/7) μέσα στο αυτοκίνητό του.

Κατά πληροφορίες, η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμμένη, έτσι ώστε να δουλεύει το air condition, την ώρα που η γκαραζόπορτα ήταν ερμητικά κλειστή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο αέρας να μην ανακυκλώνεται και τα καυσαέρια από το αυτοκίνητο, μπήκαν στην καμπίνα του ΙΧ προκαλώντας δηλητηρίαση στους δύο νέους.

Πιθανολογείται ότι έχασαν τις αισθήσεις τους και κατέληξαν εισπνέοντας τα τοξικά αέρια, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους.

«Πάει το κορίτσι μου...»

Η μητέρα της κοπέλας, ενημερώθηκε από τις Αρχές για την κόρη της κι έσπευσε αμέσως στο σημείο, στην πολυκατοικία επί της οδού Μήλου, όπου και κατέρρευσε. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες περιοίκων που αδυνατούν να πιστέψουν ότι δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με τόσο άδικο τρόπο, η μητέρα της κοπέλας ούρλιαζε και φώναζε «το έχασα το κορίτσι μου, πάει το κορίτσι μου...».

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία γειτόνισσας στο Newsbomb.gr, η οποία με έναν κόμπο στο λαιμό και βουρκωμένα μάτια, περιέγραψε τις σκηνές που βίωσε, βλέποντας τους γονείς των δύο παιδιών απαρηγόρητους να θρηνούν τον αδόκητο χαμό τους.

«Ένα πανέμορφο παιδί, ψηλό, ευγενικό, τι να σας λέω...»

Ένοικος διαμερίσματος της ίδιας πολυκατοικίας ήταν συγκλονισμένος μιλώντας για το συμβάν, και τόνισε ότι όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί έμεινε εμβρόντητος. «Εγώ κατέβηκα αργά, κατά τις 10:30 - 11:00. Είχαν ανοίξει και είχε μπει μέσα (σ.σ.: στο γκαράζ) η Αστυνομία. Τα παιδιά ήταν μέσα (σ.σ.: στο αυτοκίνητο)» είπε μιλώντας στο Newsbomb.gr.

Συνεχίζοντας ο κ. Κώστας Μυλωνάς, είπε ότι ο νεκρός «ήταν πανέμορφο παιδί, ήταν ψηλός... Ένας λεβέντης ήταν το παιδί, τι να σας πω... Οι γονείς όταν τους είδαν ήταν... αφήστε το...».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος ήταν απόφοιτος της Νομικής και διέμενε στην πολυκατοικία, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό νέο. Η μητέρα του διατηρεί κτηνιατρείο στην περιοχή.

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