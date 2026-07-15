Επανομή: Κορυφώνεται η αγωνία για τον 69χρονο αγνοούμενο - Εντοπίστηκε η βάρκα, παραμένει άφαντος

Snapshot Αγνοείται 69χρονος μετά την ανατροπή της βάρκας του στην περιοχή του Ποταμού Επανομής στη Θεσσαλονίκη.

Η 67χρονη σύζυγός του διασώθηκε και βρέθηκε από ιδιώτες κοντά στο σημείο του περιστατικού.

Η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα εντοπίστηκαν το πρωί, αλλά ο 69χρονος παραμένει άφαντος.

Η έρευνα περιλαμβάνει τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού, σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ιδιωτικά σκάφη και πεζοπόρο τμήμα με drone.

Οι έρευνες εκτείνονται κατά μήκος της ακτογραμμής έως τη Νέα Καλλικράτεια. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με τη 67χρονη σύζυγό του,η οποία διασώθηκε, στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και μέλη του ΟΦΚΑΘ με drone και πεζοπόρο τμήμα, το οποίο πραγματοποιεί έρευνες κατά μήκος της ακτογραμμής έως τη Νέα Καλλικράτεια.

Σύμφωνα με τον ΟΦΚΑΘ, σήμερα το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα του ζευγαριού, καθώς και προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονταν σε αυτή, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί μέχρι στιγμής ο 69χρονος.

Η 67χρονη σύζυγός του εντοπίστηκε σώα και περισυνελέγη από ιδιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή λίγο μετά το περιστατικό.