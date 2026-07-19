Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου 

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι τιμές αυξάνονται περισσότερο στις φθηνές περιοχές σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.
  • Εισαγγελικές διώξεις ασκήθηκαν σε 22 στελέχη της ΝΔ για οργανωμένο σχέδιο απάτης σύμφωνα με την Εστία.
  • Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αποτυχία στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρουν η Απογευματινή και Τα Νέα.
  • 22 άτομα παραπέμπονται σε δίκη σχετικά με υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Συνοπτικά:

Ελεύθερος Τύπος: Τι αλλάζε σε διαθήκες, κληρονομιές από Σεπτέμβριο

Καθημερινή: Αφορολόγητος κουμπαράς

Απογευματινή: Λύση στο στεγαστικό των εκπαιδευτικών

Το Βήμα: Κραυγές και ψίθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης ημέρας

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου

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