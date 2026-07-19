Πιερία: Νεκρός 78χρονος σε παραλία του Νέου Παντελεήμονα
Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και αργότερα διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας ο θάνατός του
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένας 78χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας.
- Του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη πριν τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου.
- Στο Κέντρο Υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
- Παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Ένας 78χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας.
Στον 78χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πιερία: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη σε παραλία
22:49 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως τις 24 Ιουλίου
20:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Live blog: Ο μεγάλος τελικός του Mουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή
16:57 ∙ WHAT THE FACT
Viral επική αναμέτρηση: Γάτα εναντίον κόμπρας - Ο τελικός νικητής
07:55 ∙ LIFESTYLE
Σειρές που έγραψαν ιστορία και βασίστηκαν σε βιβλία
21:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ