Πιερία: Νεκρός 78χρονος σε παραλία του Νέου Παντελεήμονα 

Snapshot Ένας 78χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας.

Του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη πριν τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου.

Στο Κέντρο Υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

Παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Ένας 78χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας.

Στον 78χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.