Ξυλοδαρμός 15χρονης στο Ηράκλειο: Τρομάζουν τα λόγια των ανήλικων θεατών - «Πιάσε την από τα μαλλιά»

Snapshot Μια 15χρονη μαθήτρια δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό στο Ηράκλειο Κρήτης, οδηγώντας την στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και ιατροδικαστική εξέταση.

Συνελήφθησαν δύο ανήλικες και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας, ενώ αναζητείται και μια 16χρονη.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθερες με τακτική δικάσιμο τον Νοέμβριο του 2026.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνουν παριστάμενα παιδιά να προτρέπουν σε βία αντί να παρέμβουν για να σταματήσουν τη συμπλοκή.

Οι οικογένειες των κατηγορουμένων υποστηρίζουν ότι πρόκειται για αμοιβαία συμπλοκή και όχι μονομερή επίθεση, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας το απόγευμα του Σαββάτου (18/07), κοντά στην περιοχή του παλιού ΚΤΕΛ. Το περιστατικό οδήγησε τη νεαρή κοπέλα στο νοσοκομείο, ενώ οι εμπλεκόμενες πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για τα όσα εκτυλίχθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., η 15χρονη είχε προγραμματισμένο ραντεβού με δύο άλλες ανήλικες κοπέλες, ηλικίας 14 και 16 ετών, προκειμένου να επιλύσουν προσωπικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η 15χρονη δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι και λίγη ώρα αργότερα αισθάνθηκε αδιαθεσία. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για ιατρικές εξετάσεις, με το νοσοκομείο να ενημερώνει αμέσως τις αρχές λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ενώ παράλληλα διατάχθηκε και ιατροδικαστική εξέταση. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ανήλικες, καθώς και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας, ενώ οι αρχές αναζητούσαν και μια 16χρονη.

Το πρωί της Δευτέρας, οι συλληφθείσες μαθήτριες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου για την άσκηση ποινικών διώξεων, και εν συνεχεία αφέθηκαν ελεύθερες, αφού τους ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τις 26 Νοεμβρίου 2026.

Την ίδια ώρα, σοκ και έντονο προβληματισμό προκαλούν τα βίντεο από το επεισόδιο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και βρίσκονται ήδη στα χέρια των αρχών. Στο οπτικό υλικό, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, καταγράφεται η 15χρονη να συμπλέκεται με μία από τις κοπέλες. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η στάση των παριστάμενων παιδιών, τα οποία, αντί να επέμβουν για να χωρίσουν τα κορίτσια, λειτουργούσαν ως θεατές σε «αρένα». Στο βίντεο ακούγονται να φωνάζουν προκλητικές φράσεις όπως «πιάσε την από τα μαλλιά» και «πιάσε πέτρα», επευφημώντας και ζητώντας περισσότερη βία. Μάλιστα, μια τρίτη 15χρονη φαίνεται πως δεν συμμετείχε στη συμπλοκή, αλλά κατέγραφε τα πάντα με το κινητό της τηλέφωνο.

https://www.instagram.com/reel/DbBGmTNijEI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Από την πλευρά τους, οι οικογένειες των κατηγορούμενων κοριτσιών υποβαθμίζουν το περιστατικό, κάνοντας λόγο για έναν «ανόητο καβγά» όπου και οι δύο πλευρές «έδωσαν και έφαγαν ξύλο». Σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια, ο πατέρας μίας εκ των συλληφθεισών υποστήριξε ότι η πραγματικότητα διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για μια αμοιβαία συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων και όχι για μονομερή επίθεση, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι και η δική του κόρη φέρει τραύματα, απλώς δεν πρόλαβε να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. «Δεν υπάρχει θύμα. Συναντήθηκαν δύο κορίτσια για κάποια διαφορά που είχαν... Ό,τι έχει πάθει το ένα κορίτσι, το ίδιο έπαθε και το δικό μου παιδί», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει την αφορμή του καυγά.

Η προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στο θλιβερό αυτό περιστατικό.

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