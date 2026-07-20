Συμπλοκή μαθητριών στο Ηράκλειο: «Δεν υπάρχει θύμα - Και οι δύο πλευρές έδωσαν και έφαγαν ξύλο»

Ιδιαίτερη αίσθηση έχουν προκαλέσει τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από τη συμπλοκή μεταξύ των μαθητριών

Γιάννης Καλύβας

Συμπλοκή μαθητριών στο Ηράκλειο: «Δεν υπάρχει θύμα - Και οι δύο πλευρές έδωσαν και έφαγαν ξύλο»
NEWSBOMB
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  • Ο πατέρας μιας εκ των συλληφθεισών χαρακτήρισε το περιστατικό ως καυγά μεταξύ ανηλίκων, όπου και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν χτυπήματα χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρο θύμα.
  • Βίντεο από το περιστατικό δείχνουν την 15χρονη και μία από τις συλληφθείσες να συμπλέκονται ενώ άλλα παιδιά παρακινούν τη βία.
  • Ο πατέρας δήλωσε ότι η κόρη του φέρει τραύματα αλλά δεν εξετάστηκε σε νοσοκομείο και σκοπεύει να υποβάλει μήνυση μετά από αυτή που υπέβαλε ο πατέρας της φερόμενης παθούσας.
  • Η μητέρα ενός τρίτου κοριτσιού που εμπλέκεται στην υπόθεση κατέθεσε μήνυση κατά του πατέρα της 15χρονης, αναφέροντας διαδικτυακές προτροπές για συνάντηση σε απομονωμένο σημείο για διευθέτηση διαφορών.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαμάχη σχετίζεται με ένα αγόρι και έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις από έναν απλό καυγά.
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Για ένα «ανόητο καυγά» όπου και οι δύο πλευρές «έδωσαν και έφαγαν ξύλο», έκανε λόγο ο πατέρας μιας εκ των μαθητριών που συνελήφθησαν για το περιστατικό ξυλοδαρμού σε βάρος 15χρονης, που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (18/7), κοντά στο παλιό ΚΤΕΛ, στο Ηράκλειο.

Σημειώνεται ότι τα βίντεο που κυκλοφοόρησαν στο διαδίκτυο από το περιστατικό και έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές που διερευνούν την υπόθεση προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται αρχικά η 15χρονη που κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό να συμπλέκεται με μια εκ των δύο συλληφθεισών, ενώ γύρω τους φαίνεται να βρίσκονται αρκετά παιδιά που, αντί να παρέμβουν, παρακολουθούν το περιστατικό προτρέποντας τις εμπλεκόμενες να συνεχίσουν τον καυγά. Ακούγονται φράσεις όπως «πιάσε την από τα μαλλιά», «πιάσε πέτρα», με τους... θεατές να επευφημούν για να γίνει ακόμη πιο βίαιη η συμπλοκή!

Ο πατέρας μίας από τις δύο ανήλικες που συνελήφθησαν σε δηλώσεις που έκανε έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου υποστήριξε ότι η πραγματική εικόνα των γεγονότων απέχει από αυτή που έχει μέχρι στιγμής παρουσιαστεί, κάνοντας λόγο για έναν «καυγά μεταξύ ανηλίκων και όχι για επίθεση με μία μόνο παθούσα». Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η κόρη του φέρει επίσης τραύματα, ωστόσο δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί.

«Δεν υπάρχει θύμα. Συναντήθηκαν δύο κορίτσια για κάποια διαφορά που είχαν, έδωσαν ξύλο και έφαγαν ξύλο. Ό,τι έχει πάθει το ένα κορίτσι, το ίδιο έπαθε και το δικό μου παιδί, απλώς δεν πρόλαβα να το πάω στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε ο καυγάς», δήλωσε.

Όπως είπε, ενημερώθηκε για την υπόθεση από τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν και πέρασε περίπου 12 ώρες στα κρατητήρια, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είχε συμβεί. Υπογράμμισε ότι μετά τη μήνυση σε βάρος της κόρης του, που υποβλήθηκε από τον πατέρα της 15χρονης φερόμενης παθούσας θα προχωρήσει και αυτός σε ανάλογες κινήσεις.

Ο πατέρας της συλληφθείσας ανήλικης διευκρίνισε ότι δεν επιχειρεί να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της κόρης του.

«Δεν δικαιολογώ το παιδί μου. Έπρεπε να είχε γίνει διαφορετικός χειρισμός. Όμως η υπόθεση δεν είναι όπως παρουσιάζεται και αυτό φαίνεται από τα βίντεο που εξετάζουν οι αστυνομικοί», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι πρόκειται για μία υπόθεση που έχει λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από έναν «ανόητο καυγά» μεταξύ ανηλίκων.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, εκτός από τους γονείς των δύο ανήλικων που συνελήφθησαν, βρέθηκε και η μητέρα του τρίτου κοριτσιού που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει το χρονικό πλαίσιο του αυτοφώρου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ίδια ανήλικη μετέβη το πρωί της Δευτέρας μαζί με τη μητέρα της στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του πατέρα της 15χρονης που φέρεται ως παθούσα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, μέσω διαδικτυακών ομάδων υπήρχαν από την 15χρονη αναρτήσεις και προτροπές για συγκέντρωση σε συγκεκριμένο "ερημικό σημείο" για να «ξεκαθαριστούν λογαριασμοί». Το επίκεντρο της "διαμάχης" - όπως αναφέρουν οι πληροφορίες - ήταν ένα αγόρι .

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