Πυρκαγιά στον Άγιο Κύριλλο Ηρακλείου – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και ελικόπτερο

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε όχημα στον Άγιο Κύριλλο Ηρακλείου και επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελικόπτερο επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς.

Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών στην Κρήτη παραμένει αυξημένος λόγω των καιρικών συνθηκών.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου το μεσημέρι της Δευτέρας, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Κυρίλλου, στον Δήμο Γόρτυνας.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε σε όχημα και επεκτάθηκε άμεσα στα ξερά χόρτα που βρίσκονταν στο σημείο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ από αέρος συνδράμει πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών στην Κρήτη παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος λόγω των καιρικών συνθηκών, με τις αρμόδιες αρχές να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.