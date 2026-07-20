Συνεργασία της Coca-Cola με την ΑΒ Βασιλόπουλος για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η ΑΒ Βασιλόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία συνεργασία με ουσιαστικό αποτύπωμα και κοινό στόχο την κλιματική ουδετερότητα, προχωρώντας σε πρωτοβουλίες για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος που προκύπτει από τη μεταξύ τους δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας που δημιουργεί πεδίο κοινής δράσης, με τις δύο εταιρείες να εστιάζουν στη μείωση των εκπομπών CO₂e που συνδέονται με τις μεταφορές, τον εξοπλισμό και τις συσκευασίες. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουν ουσιαστικά την πρόοδο προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν ήδη θέσει σε αυτές τις τρεις βασικές κατηγορίες εκπομπών. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί πυλώνες συνεργασίας αφορούν:

τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον εγκατεστημένο ψυκτικό εξοπλισμό στα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος

τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές προϊόντων, με την εφαρμογή βελτιστοποιημένων πρακτικών μεταφοράς.

την προώθηση βιώσιμων συσκευασιών για τη μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας και την ενίσχυση της ανακυκλωσιμότητας, μέσα από λύσεις που περιορίζουν τη χρήση υλικών συσκευασίας και μειώνουν το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά: «Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας μας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και βασικό πυλώνα του οράματός του Ομίλου Coca-Cola HBC για μηδενικές εκπομπές έως το 2040. Γνωρίζουμε ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ισχυρές και μακροχρόνιες συνεργασίες, όπως αυτή που έχουμε αναπτύξει με την ΑΒ Βασιλόπουλος. Η κοινή μας πρωτοβουλία αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που μειώνουν τις εκπομπές και ενισχύουν τη βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Λαβίδας, CEO της AB Βασιλόπουλος, ανέφερε: «Με κοινό στόχο τις μηδενικές εκπομπές έως το 2040, στην ΑΒ Βασιλόπουλος συμπορευόμαστε με την Coca-Cola Τρία Έψιλον για τη μείωση του συνολικού μας περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Μόνο μέσω συνεργασιών και κοινών πρακτικών που προάγουν την κυκλική οικονομία και την υπεύθυνη κατανάλωση πόρων μπορούμε να πετύχουμε θετική συμβολή στις τοπικές κοινωνίες. Είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με εταιρείες που μοιράζονται το ίδιο όραμα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Η κοινή δράση, όπως αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους ευρύτερους κλιματικούς στόχους που έχουν θέσει οι δύο εταιρείες για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, η Coca‑Cola Τρία Έψιλον, στο πλαίσιο της δέσμευσης του Ομίλου Coca-Cola HBC για κλιματική ουδετερότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040, υλοποιεί ενέργειες που στοχεύουν στη μείωση των άμεσων εκπομπών στο απόλυτο ελάχιστο και συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της για την εξάλειψη έως και του 90% του ανθρακικού αποτυπώματος που προκύπτει από έμμεσες εκπομπές. Αντίστοιχα, η ΑΒ Βασιλόπουλος επιδιώκει, έως το 2050, μείωση 83% των εκπομπών CO₂e και 17% αφαίρεση άνθρακα, μέσα από συστηματική συνεργασία με το δίκτυο προμηθευτών της.