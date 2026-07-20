Snapshot Στις 19-20 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε η τελετή εορτασμού του Προφήτη Ηλία, Προστάτη της Αεροπορίας Στρατού, στο Στρατόπεδο «Λοχαγού Σπυρίδων Δελαπόρτα» στα Μέγαρα Αττικής.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου έγινε μέγας πανηγυρικός εσπερινός και λιτάνευση της εικόνας του Προφήτη Ηλία, με την παρουσία του Επιτελάρχη του ΓΕΣ Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Καραμανίδη.

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στον Ιερό Ναό του Στρατοπέδου, παρουσία του Διευθυντή Α΄ Κλάδου του ΓΕΣ Υποστράτηγου Ηλία Κωστάκη.

Μετά την τελετή της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε επίδειξη μέσων και συστημάτων της Αεροπορίας Στρατού.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν ο Δήμαρχος Μεγαρέων, στρατιωτικοί ιερείς και εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί. Snapshot powered by AI

Την Κυριακή 19 και την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΛΟΧΑΓΟΥ (ΠΒ) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ» στα Μέγαρα Αττικής, ο εορτασμός του Προφήτη Ηλία του Θεσβίτου, Προστάτη της Αεροπορίας Στρατού, καθώς και η «Ημέρα Μνήμης και Τιμής της Αεροπορίας Στρατού».

Ειδικότερα, την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, παρουσία του Επιτελάρχη του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Καραμανίδη, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός και η λιτάνευση της εικόνας του Προφήτη Ηλία.

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, παρουσία του Διευθυντή του Α΄ Κλάδου του ΓΕΣ, Υποστράτηγου Ηλία Κωστάκη, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε Επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό του Στρατοπέδου και κατάθεση στεφάνου, ενώ με το πέρας της τελετής, πραγματοποιήθηκε επίδειξη των μέσων και των συστημάτων της Αεροπορίας Στρατού.

Τις εορταστικές εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους, o Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, ο Πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Αλέξιος, ο Διευθυντής Στρατιωτικών Ιερέων του ΓΕΕΘΑ Πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Νεκτάριος Μαρκάκης, οι οποίοι χοροστάτησαν στις τελετές, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί και λοιποί προσκεκλημένοι.