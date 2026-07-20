Φωτιά στο Παλαιοχώρι Λαμίας - Στη μάχη έξι εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) σε γεωργική έκταση στο Παλαιοχώρι Λαμίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 30 πυροσβέστες με με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Λαμιεών.

Το γεγονός ότι η εστία της φωτιάς βρίσκεται πολύ κοντά σε δασική έκταση και σε φωτοβολταϊκό πάρκο, σήμανε αμέσως συναγερμό στις αρχές. Στην περιοχή έσπευσαν πρώτα τα δύο αεροσκάφη τύπου PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας, πραγματοποιώντας τις πρώτες ρίψεις νερού, μαζί με ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.