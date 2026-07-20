FedHATTA: Μάστιγα για τους επαγγελματίες η δράση τουριστικών γραφείων τρίτων χωρών στην Ελλάδα

Με θετικό πρόσημο κινείται ο τουρισμός και φέτος, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν αύξηση πάνω από 2,5% στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις. Οι επαγγελματίες του τουρισμού θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι με τις εξελίξεις παρά το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή μας βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις πόλεμοι.

Ωστόσο δεν λείπουν τα προβλήματα και σε αυτά συγκαταλέγεται και ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τουριστικά γραφεία τρίτων χωρών. Όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Τουριστικών καιΤαξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας (FedHatta) «ένα τουριστικό γραφείο με έδρα σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν έχει ιδρύσει τουριστικό γραφείο στην Ελλάδα (υπό την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας μεταξύ της χώρας του και της Ελλάδας για το θέμα), δεν έχει το δικαίωμανα παρέχει καμία τουριστική υπηρεσία το ίδιο στη χώρα μας στο πλαίσιο των οργανωμένων ταξιδιών (πακέτων) που διοργανώνει, αλλά είναι υποχρεωμένο να το κάνει μέσω ενός συνεργαζόμενου τουριστικού γραφείου που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα».

Το συγκεκριμένο ορίζεται με νόμο και στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: Η κράτηση ξενοδοχείων, η πρόσληψη αποκλειστικά Ελλήνων ξεναγών, που εργάζονται νόμιμα στη χώρα, και η οργάνωση ξεναγήσεων, η σίτιση, η διοργάνωση εκδρομών, περιηγήσεων και επισκέψεων αρχαιολογικών, ιστορικών και άλλων χώρων και ηδιεκπεραίωση των διαδικασιών για την νόμιμη απασχόληση αλλοδαπών συνοδών ταξιδιών στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη υπάρχει ήδη από το 2018, αλλά δεν έτυχε συστηματικής εφαρμογής μέχρι τώρα. Πλέον έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της σε όλες τις εισόδους της χώρας, με στενή συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων Αρχών: Του υπουργείου Εξωτερικών, του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η Ομοσπονδία FedHATTA δηλώνει, πάντως, ότι θα πράξει ό,τι είναι δυνατό για να συνδράμει με κάθε τρόπο στην πλήρη και ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας, ενώ δεν θα διστάζει να προβαίνει σε καταγγελίες κάθε φορά που θα διαπιστώνει παραβίασή της.

Όπως λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Λύσανδρος Τσιλίδης δεν είναι δυνατό κάποιοι να δρουν παραβιάζονταις τον νόμο και τα τουριστικά γραφεία και οι πράκτορες στην Ελλάδα να πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους και να δέχονται αθέμιτο ανταγωνισμό, είτε από τουριστικά γραφεία τρίτων χωρών, είτε από «πειρατές» είτε από ινφλουένσερς. Η FedHATTA έχει έρθει ήδη σε επαφή με τις πρεσβείες τις Ελλάδας στο εξωτερικό, στις πρεσβείες των τρίτων χωρών στην Ελλάδα και τους αντίστοιχους συνδέσμους επαγγελματιών σε αυτές τις χώρες.