Χαρά Κουρλέση: Ελληνίδα σεναριογράφος με διεθνείς βραβεύσεις διδάσκει παιδιά δημοτικού

Δεν είναι συνηθισμένο μια Ελληνίδα σεναριογράφος να διακρίνεται στα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ και, την ίδια στιγμή, να σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά προσεγγίζουν τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και την αγγλική γλώσσα. Ακόμη πιο σπάνιο είναι αυτές οι δύο διαδρομές να συναντιούνται δημιουργικά μέσα στις αίθουσες ενός δημόσιου σχολείου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει η Χαρά Κουρλέση.

Η διεθνώς διακεκριμένη σεναριογράφος και εκπαιδευτικός διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της πορείας της, συγκεντρώνοντας αλλεπάλληλες διακρίσεις τόσο για το καλλιτεχνικό όσο και για το εκπαιδευτικό της έργο. Με το βλέμμα στραμμένο στον κινηματογράφο αλλά και στην εκπαίδευση του αύριο, αποδεικνύει ότι η τέχνη μπορεί να αποτελέσει τον πιο ουσιαστικό τρόπο μάθησης.

Μια Ελληνίδα με παρουσία στον παγκόσμιο κινηματογράφο

Το όνομά της ακούγεται ολοένα και συχνότερα στη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα. Τα πρωτότυπα σενάριά της έχουν διακριθεί σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως το Top Shorts, το London Greek Film Festival, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Επιδαύρου, τα Hollywood Discovery Awards και άλλες διεθνείς διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως δημιουργού με ξεχωριστή αφηγηματική ταυτότητα.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία της ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το πρωτότυπο κινηματογραφικό σενάριό της «Malgo» απέσπασε βραβείο στην κατηγορία «Female Screenwriter» στα Los Angeles Short Film Awards, μία ακόμη διεθνή αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι η ελληνική σεναριογραφία μπορεί να έχει ισχυρή παρουσία στο παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα.

Οι συνεχείς αυτές διακρίσεις έρχονται να προστεθούν στην τιμητική ανακήρυξή της φέτος ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» στον Πολιτισμό, μια διάκριση που αναγνωρίζει τη συνολική προσφορά της στην τέχνη, τη λογοτεχνία, την εκπαίδευση και τον κινηματογράφο. Παράλληλα, ως μέλος του WIFT.GR (Women in Film & Television in Greece), συμμετέχει ενεργά σε ένα διεθνές δίκτυο γυναικών δημιουργών που ενισχύει την παρουσία των γυναικών στον οπτικοακουστικό χώρο.

Όταν η εμπειρία της σεναριογράφου μπαίνει μέσα στην τάξη

Εκεί όμως όπου η Χαρά Κουρλέση πραγματικά πρωτοπορεί είναι στην εκπαίδευση. Αντί να κρατήσει τη γνώση της αποκλειστικά για τον χώρο του κινηματογράφου, επέλεξε να τη μοιραστεί με τους μαθητές της στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, δημιουργώντας δύο πρωτότυπα προγράμματα αγγλόφωνης σεναριογραφίας που δεν έχουν αντίστοιχο στην Ελλάδα. Για το έργο της έχει ήδη τιμηθεί με το Χρυσό Βραβείο Καινοτομίας στην Εκπαίδευση καθώς και με το Ασημένιο Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, διακρίσεις που επιβεβαιώνουν ότι η σύνδεση της λογοτεχνίας, της αγγλικής γλώσσας και του κινηματογράφου μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο με διεθνή προσανατολισμό.

Τη σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε, η Χαρά Κουρλέση υλοποίησε το καινοτόμο πρόγραμμα αγγλόφωνης σεναριογραφίας «Διασκευή Σουηδικής Παιδικής Λογοτεχνίας σε Αγγλόφωνο Κινηματογραφικό Σενάριο Μικρού Μήκους», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού και αποτελεί μία από τις πλέον πρωτότυπες εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν εφαρμοστεί στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση. Μέσα από τη δημιουργική διασκευή έργων της σύγχρονης σουηδικής παιδικής λογοτεχνίας, οι μαθητές μεταμορφώνονται από αναγνώστες σε δημιουργούς, γράφοντας τα δικά τους αγγλόφωνα κινηματογραφικά σενάρια μικρού μήκους και αναπτύσσοντας δεξιότητες δημιουργικής γραφής, αφηγηματικής σκέψης, συνεργασίας, κριτικής ανάλυσης και πολιτισμικής κατανόησης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την επίσημη στήριξη της Πρεσβείας της Σουηδίας στην Αθήνα, γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερο διεθνές κύρος και αναδεικνύει τη δύναμη της εκπαίδευσης ως γέφυρας πολιτισμού, ενισχύοντας τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σουηδία.

Η εκπαιδευτική αξία του προγράμματος επιβεβαιώθηκε με δύο από τις σημαντικότερες διακρίσεις της χρονιάς: στα Education Leaders Awards 2026 στην κατηγορία «Εμπλοκή και κίνητρα μαθητών» και στα ELT Excellence Awards 2026 στην κατηγορία «Δημιουργικότητα στη διδασκαλία γλωσσών», δύο βραβεία που επιβραβεύουν την ουσιαστική σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με τη δημιουργικότητα και τον κινηματογράφο.

Παράλληλα, η Χαρά Κουρλέση σχεδίασε το πρόγραμμα «Creative Readers: From Stories to Screenplays» που απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ Δημοτικού και εισάγει τα παιδιά στον κόσμο της σεναριογραφίας μέσα από την κλασική αγγλική λογοτεχνία. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της MM Publications, η οποία προσέφερε στους μαθητές πρωτότυπα αγγλόφωνα readers βασισμένα σε κλασικά έργα του Charles Dickens, του Oscar Wilde και άλλων κορυφαίων συγγραφέων. Μέσα από τις ιστορίες αυτές, οι μικροί μαθητές μετατρέπονται σε δημιουργούς κινηματογραφικών σεναρίων, μαθαίνοντας να οπτικοποιούν τις ιδέες τους, να αναλύουν χαρακτήρες, να οργανώνουν αφηγηματικές δομές και να μεταφέρουν ένα λογοτεχνικό έργο στη γλώσσα της εικόνας.

Όταν η έμπνευση γίνεται παιδεία

Όσοι γνωρίζουν τη Χαρά Κουρλέση συμφωνούν σε ένα σημείο: οι διακρίσεις δεν αποτελούν τον στόχο της, αλλά την επιβεβαίωση μιας βαθύτερης αποστολής. Να αποδείξει ότι κάθε παιδί μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία, ότι η φαντασία μπορεί να καλλιεργηθεί και ότι το δημόσιο σχολείο μπορεί να γίνει χώρος πολιτισμού, δημιουργίας και εξωστρέφειας.

Σε μια περίοδο όπου η εκπαίδευση καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της, η Χαρά Κουρλέση αποδεικνύει ότι η πραγματική καινοτομία γεννιέται όταν η γνώση συναντά την τέχνη και όταν ένας άνθρωπος τολμά να μεταφέρει την εμπειρία του από τα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ στο πιο απαιτητικό κοινό από όλα: τα παιδιά.

Ίσως τελικά αυτή να είναι και η μεγαλύτερη διάκρισή της. Όχι τα βραβεία που κοσμούν το βιογραφικό της, αλλά το γεγονός ότι καθημερινά δίνει στους μαθητές της την ευκαιρία να ανακαλύψουν πως κάθε μεγάλη ταινία ξεκινά από μια ιστορία και πως κάθε ιστορία μπορεί να ξεκινήσει από ένα παιδί που τόλμησε να ονειρευτεί.