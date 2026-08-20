Χαλκίδα: Πλοίο προσέκρουσε στην Παλιά Γέφυρα – Βίντεο

Αναστάτωση το βράδυ της Τετάρτης (19/08) στην Παλιά Γέφυρα της Χαλκίδας, όπου ένα πλοίο κατά τη διέλευση δεν ευθυγραμμίστηκε σωστά και «βρήκε» στη γέφυρα, με τη στιγμή της πρόσκρουσης να καταγράφεται σε βίντεο.

Πρόκειται για φορτηγό πλοίο cargo, το οποίο φαίνεται να προσκρούει σε τμήμα της κατασκευής. Μάλιστα, οι παρευρισκόμενοι στο σημείο έσπευσαν να κοιτάξουν αν η γέφυρα ή το σκάφος υπέστησαν κάποια ζημιά.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρές ζημιές. Το πλοίο, μετά το συμβάν, συνέχισε κανονικά την πορεία του.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην κατάσταση της γέφυρας. Συνεργείο του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτεταμένη αυτοψία και έλεγχο στη συρταρωτή γέφυρα, ώστε να διαπιστωθεί αν η επαφή προκάλεσε φθορές που δεν είναι άμεσα ορατές.