Πάργα: Άνδρας κατέβασε το μαγιό του και έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε λουόμενους

Snapshot Συνελήφθη αλλοδαπός στην Πάργα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε παραλία.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία και αναζητήσεις από τις αστυνομικές Αρχές.

Η προανάκριση διεξάγεται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου.

Ο συλληφθείς θα παραπεμφθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε αλλοδαπό που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε παραλία της Πάργας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο αναζητήσεων, ύστερα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία προηγουμένως είχε προβάλλει τα γενετικά του όργανα κατεβάζοντας το μαγιό του ενώ βρισκόταν ανάμεσα σε έτερους λουόμενους, σε παραλία της Πάργας. Ο άνδρας κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.