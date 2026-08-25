Ο Χάρης Βαρθακούρης αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα: «Θα σε θυμάμαι όπως σε γνώρισα»

Snapshot Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026.

Οι τρεις τους, μαζί με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τον Στέλιο Διονυσίου, είχαν πραγματοποιήσει ταξίδια τραγουδώντας στους Έλληνες της διασποράς.

Ο Βαρθακούρης τόνισε ότι το σημαντικότερο δώρο του Κόκοτα είναι οι αναμνήσεις και τα χαμόγελα που αφήνει πίσω του.

Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Βαρθακούρη έκλεισε με τη φράση «μέχρι να ξαναβρεθούμε», αποφεύγοντας το «αντίο». Snapshot powered by AI

Τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών την Τρίτη (25.08.2026), αποχαιρετά ο Χάρης Βαρθακούρης, ένας από τους ανθρώπους που γνώριζε τον αγαπημένο τραγουδιστή αρκετά χρόνια και είχαν μοιραστεί πολλές στιγμές εντός και εκτός σκηνής.

Ο Χάρης Βαρθακούρης αναφέρθηκε στα ταξίδια που είχαν κάνει μαζί με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τον Στέλιο Διονυσίου, τραγουδώντας για τους Έλληνες της διασποράς, και εξομολογήθηκε πως, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως αυτή η ημέρα μπορούσε να έρθει, δεν ήταν τελικά προετοιμασμένος για την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα.

https://www.instagram.com/p/Dcd3UgzDD9B/

«Δεν ξέρω αν υπάρχει «σωστός» τρόπος να αποχαιρετήσεις έναν φίλο. Δυστυχώς η είδηση που εδώ και πολύ καιρό απευχόμουν, έφτασε μόλις στα αυτιά μου. Η αλήθεια είναι πως, κάπου μέσα μου, το ήξερα. Ήξερα ότι αυτή η μέρα μπορεί να έρθει. Είχα προετοιμαστεί, όσο μπορεί κανείς να προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο. Κι όμως… τώρα που ήρθε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είμαστε ποτέ έτοιμοι τελικά.

Ίσως γιατί άλλο είναι να ξέρεις ότι κάποιος μπορεί ανά πάσα στιγμή να φύγει κι άλλο να συνειδητοποιείς ότι δεν θα τον ξαναδείς, δεν θα ξαναμιλήσετε, δεν θα γελάσετε ξανά μαζί. Καλό σου ταξίδι, Δημήτρη μου. Θα μας λείψεις πολύ.

Θα σε θυμάμαι όπως σε γνώρισα. Όπως σε αγαπήσαμε όλη η παρέα μας, με τον Γρηγόρη και τον Στέλιο, που ταξιδέψαμε όλο τον πλανήτη παρέα, τραγουδώντας και χαρίζοντας χαρά στους Έλληνες της διασποράς.. Με τις καλές σου στιγμές, με τις τρέλες σου, με τα απίστευτα γέλια μας μέχρι δακρύων και με όλα αυτά που σε έκαναν εσένα.

Και ίσως αυτό είναι τελικά το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος πίσω του: να υπάρχουν άνθρωποι που θα χαμογελούν όταν τον θυμούνται, ακόμα κι αν τα μάτια τους είναι βουρκωμένα.

Καλό ταξίδι, φίλε μου. Δεν θα πω «αντίο». Θα πω απλώς… μέχρι να ξαναβρεθούμε», έγραψε στην ανάρτησή του ο Χάρης Βαρθακούρης.

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