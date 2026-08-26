Ρέθυμνο: Επικίνδυνη προσπέραση στην επαρχιακή οδό Σπηλίου - Δείτε βίντεο

Snapshot Ένα επικίνδυνο περιστατικό προσπέρασης καταγράφηκε στην επαρχιακή οδό Σπηλίου - Ρεθύμνου στην Κρήτη.

Ο οδηγός που έκανε την προσπέραση είδε το αντίθετα ερχόμενο όχημα αλλά συνέχισε την επικίνδυνη κίνηση.

Ο οδηγός του αντίθετου οχήματος αναγκάστηκε να μειώσει δραστικά ταχύτητα έως σχεδόν ακινητοποίησης για να αποφύγει σύγκρουση.

Ο αναγνώστης τόνισε ότι η χαμηλή του ταχύτητα απέτρεψε σοβαρό ατύχημα.

Το περιστατικό υπογραμμίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη επικίνδυνη προσπέραση σε δρόμο της Κρήτης καταγράφεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο Cretalive, θέλοντας να αναδείξει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οδηγοί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Όπως καταγγέλλει ο αναγνώστης, το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Σπηλίου - Ρεθύμνου, όταν οδηγός επιχείρησε προσπέραση, ενώ από το αντίθετο ρεύμα ερχόταν το αυτοκίνητο του ίδιου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός του οχήματος που έκανε την προσπέραση είδε το αντίθετα ερχόμενο αυτοκίνητο, ωστόσο συνέχισε την επικίνδυνη μανούβρα, αναγκάζοντας τον αναγνώστη να μειώσει δραστικά ταχύτητα, σχεδόν μέχρι ακινητοποιήσεως, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση.

«Η χαμηλή μου ταχύτητα απέτρεψε το μοιραίο» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Cretalive ο αναγνώστης.

Δείτε το βίντεο: