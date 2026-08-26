Κέρκυρα: Αλλαγή πορείας για το «Κύδων Παλάς» για την αποβίβαση 4χρονου λόγω επιληπτικής κρίσης
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση να αποβιβαστεί το 4χρονο παιδί στην Κέρκυρα
Snapshot
- Το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Κύδων Παλάς» άλλαξε πορεία για να αποβιβάσει 4χρονο παιδί στο λιμάνι της Κέρκυρας.
- Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα προς Πρίντεζι της Ιταλίας.
Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές Αρχές της Κέρκυρας, καθώς το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Κύδων Παλάς» χρειάστηκε να παρεκκλίνει από την προγραμματισμένη πορεία του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποβίβαση ενός 4χρονου αλλοδαπού επιβάτη στο λιμάνι του νησιού.
Το παιδί υπέστη επιληπτική κρίση, με αποτέλεσμα το πλοίο να επιστρέψει στο λιμάνι. Το πλήρωμα ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές και, μόλις το πλοίο έφτασε στην Κέρκυρα, το παιδί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Ηγουμενίτσα με προορισμό την Πρίντεζι της Ιταλίας, όταν κρίθηκε αναγκαία η παρέκκλιση ώστε το μικρό παιδί να αποβιβαστεί στην Κέρκυρα.