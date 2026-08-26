Γιαγιά χορεύει το πιο βαρύ και μάγκικο ζεϊμπέκικο για χάρη του εγγονού της
Είναι κάποιες στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να σε αγγίξουν, μόνο η σκηνή που βλέπεις είναι αρκετή για να σου ξυπνήσει αρκετά συναισθήματα.
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Και αυτό ακριβώς συνέβη σε ένα παραδοσιακό κουτούκι όπου θυμίζει μια άλλη εποχή και εκτυλίχθηκε μια αρκετά συγκηνητική στιγμή.
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