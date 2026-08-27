Βαλκανική «συμμαχία» για την προστασία του Ασπροπάρη - Η σημασία του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς

Μία δράση ταυτόχρονης καταμέτρησης των Ασπροπάρηδων βρίσκεται σε εξέλιξη στα Βαλκάνια, όπου επιχειρείται η καταγραφή του πληθυσμού του σπάνιου αυτού αρπακτικού, λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι της μετανάστευσης προς την Αφρική.

Στην Ελλάδα, το είδος βρίσκει καταφύγιο στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς στον Έβρο. Με μόλις 5 αναπαραγωγικά ζευγάρια να έχουν απομείνει στη χώρα μας, ο Ασπροπάρης αποτελεί το πιο απειλούμενο αρπακτικό πουλί, ενώ πρόκειται για τον μικρότερο από τα τέσσερα είδη γυπών που συναντάμε στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης από το παρατηρητήριο της ταΐστρας στη Δαδιά, καταγράφει τα αρπακτικά που καταφθάνουν στο σημείο. Η συγκεκριμένη δράση δεν είναι τοπική, καθώς εξελίσσεται παράλληλα σε τέσσερις χώρες μαζί με την Ελλάδα. Πρόκειται για τη Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία και μετά από την ολοκλήρωση της καταγραφής, εκτιμάται ότι θα εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη συνολική παρουσία του είδους στη βαλκανική χερσόνησο.

Όπως αναφέρει η ομάδα της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, οι ταΐστρες λειτουργούν ως κομβικά σημεία συγκέντρωσης, παρέχοντας στους ερευνητές τη δυνατότητα να αποτυπώσουν τη σύνθεση του πληθυσμού. Παράλληλα με τα ενήλικα αναπαραγόμενα άτομα, στο πεδίο καταγράφονται τα νεαρά πουλιά που έκαναν πρόσφατα τις πρώτες τους πτήσεις εκτός φωλιάς, αλλά και τα μη αναπαραγόμενα άτομα.

Τα τελικά αποτελέσματα της καταγραφής αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα αναδείξουν αν οι πολυετείς δράσεις προστασίας έχουν καταφέρει να σταθεροποιήσουν ή να αυξήσουν τον πληθυσμό του είδους.