Σοβαρό τροχαίο στη Νάξο: Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στο δρόμο προς Άγιο Προκόπιο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου στη Νάξο, με έναν άνδρα να τραυματίζεται σοβαρά έπειτα από παράσυρση από μοτοσικλέτα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο Χώρας – Αγίου Προκοπίου – Αεροδρομίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες, ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο πεζός να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και στο πόδι. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Νάξου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε επίσης την ισορροπία του και έπεσε από τη μηχανή, ωστόσο, δεν τραυματίστηκε.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.