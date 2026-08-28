Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικες για ληστεία και επίθεση σε βάρος 24χρονης

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι - Οι ανήλικες φέρονται να της άρπαξαν την τσάντα με τη χρήση βίας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικες για ληστεία και επίθεση σε βάρος 24χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις ανήλικες, ηλικίας 13 και 15 ετών, συνελήφθησαν στον Άγιο Παντελεήμονα για ληστεία και επίθεση σε βάρος 24χρονης αλλοδαπής.
  • Οι ανήλικες χρησιμοποίησαν σωματική βία για να αρπάξουν την τσάντα της γυναίκας που περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρήματα.
  • Η 24χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.
  • Οι συλληφθείσες παραπέμφθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση.
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Στη σύλληψη τριών ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 15 και 13 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά από καταγγελία για ληστεία και επίθεση σε βάρος 24χρονης αλλοδαπής.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι τρεις ανήλικες φέρονται να προσέγγισαν την 24χρονη και, χρησιμοποιώντας σωματική βία, να της αφαίρεσαν την τσάντα της. Μέσα στην τσάντα βρίσκονταν ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 24χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης/Γ.Α.Δ.Α. κινητοποιήθηκαν άμεσα και, έπειτα από αναζητήσεις στην περιοχή, εντόπισαν τις τρεις ανήλικες και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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