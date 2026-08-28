Εικόνες από την τραγωδία στον Εύοσμο που ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε φωτιά σε διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 12:45 σε ημιώροφο διπλοκατοικίας στην οδό Μακεδονίας.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα ημιώροφου διπλοκατοικίας, στην οδό Μακεδονίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thestival, στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45, επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:30 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Τι συμβαίνει όταν παίρνετε βιταμίνη Β2 για ημικρανίες
17:17 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Ο πρωθυπουργός των μουσαμάδων»
15:00 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ