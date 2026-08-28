Εικόνες από την τραγωδία στον Εύοσμο που ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Snapshot Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 12:45 σε ημιώροφο διπλοκατοικίας στην οδό Μακεδονίας.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα ημιώροφου διπλοκατοικίας, στην οδό Μακεδονίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival, στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45, επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.