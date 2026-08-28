Θεσσαλονίκη: Επικίνδυνη καταδίωξη στους δρόμους -18 παραβάσεις και πρόστιμα 18.590 ευρώ για 30χρονο

Ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη καταδιώχθηκε από την αστυνομία λόγω επικίνδυνης οδήγησης με υψηλή ταχύτητα και παραβίαση κανόνων κυκλοφορίας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Θεσσαλονίκη: Επικίνδυνη καταδίωξη στους δρόμους -18 παραβάσεις και πρόστιμα 18.590 ευρώ για 30χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κατά την καταδίωξη, ο οδηγός κινήθηκε αντίθετα στην κυκλοφορία, πέρασε από απαγορευμένους δρόμους και παραβίασε πολλές φορές φωτεινούς σηματοδότες.
  • Η καταδίωξη σταμάτησε μετά από σύγκρουση της μηχανής του με ΙΧ αυτοκίνητο, με τον 30χρονο να πέφτει στο οδόστρωμα και να συλλαμβάνεται.
  • Του καταλογίστηκαν 18 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πρόστιμα συνολικού ύψους 18.590 ευρώ.
  • Κατά τη σύλληψη, ο 30χρονος αντιστάθηκε και άσκησε σωματική βία στους αστυνομικούς.
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Βίντεο που καταγράφει λεπτό προς λεπτό την καταδίωξη ενός 30χρονου οδηγού μηχανής στη Θεσσαλονίκη ήρθε στο φως, αποτυπώνοντας την επικίνδυνη πορεία που ακολούθησε στους δρόμους της ανατολικής πλευράς της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο 30χρονος φέρεται να κινήθηκε με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και αγνοώντας βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το Mgea, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός κινήθηκε σε αντίθετη κατεύθυνση από την προβλεπόμενη, πέρασε από δρόμους όπου απαγορευόταν η κυκλοφορία και παραβίασε επανειλημμένα φωτεινούς σηματοδότες.

Η επικίνδυνη διαδρομή σταμάτησε όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ ο 30χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι Αρχές του καταλόγισαν συνολικά 18 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το συνολικό ύψος των προβλεπόμενων προστίμων ανέρχεται σε 18.590 ευρώ.

Η υπόθεση δεν σταμάτησε, ωστόσο, στην παράβαση του ΚΟΚ και την επικίνδυνη οδήγηση. Κατά τη διαδικασία της σύλληψης, ο 30χρονος φέρεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς και να άσκησε σωματική βία εναντίον τους.

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