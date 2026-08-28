Τουρισμός για όλους 2026: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της Α' φάσης

Snapshot Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Α' φάσης του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος.

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα γίνεται και μέσω σύνδεσης με κωδικούς Taxisnet στην προσωπική αίτηση του συμμετέχοντα.

Διαθέσιμοι είναι οριστικοί και προσωρινοί πίνακες για χαμηλή και υψηλή περίοδο, καθώς και πίνακες μη κληρωθέντων. Snapshot powered by AI

Το απόγευμα της Παρασκευής ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την α’ φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν και μέσα από την προσωπική τους αίτηση, αφού συνδεθούν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.

Η ενημέρωση για τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα για την α φάση του προγράμματος:

Η δεύτερη φάση θα αφορά το χρονικό διάστημα από 30 Ιουνίου 2027 έως και 31 Δεκεμβρίου 2027. Οι νέοι ωφελούμενοι δεν θα προκύψουν από νέα διαδικασία αιτήσεων, αλλά θα επιλεγούν με βάση τη σειρά της αρχικής κλήρωσης από όσους δεν είχαν κληρωθεί στην πρώτη φάση.

Με τον τρόπο αυτό, οι αιτούντες που δεν εξασφάλισαν επιδότηση στην πρώτη φάση θα παραμείνουν στη διαδικασία επιλογής και για τη δεύτερη περίοδο του προγράμματος.

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