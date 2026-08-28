Τουρισμός για Όλους: Σήμερα η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης

Snapshot Οι δικαιούχοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα στην επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα ή μέσω της εφαρμογής με κωδικούς Taxisnet.

Το υπουργείο Τουρισμού σχεδιάζει τη δεύτερη φάση του προγράμματος με επιπλέον χρηματοδότηση που θα ξεκινήσει το νέο έτος.

Η δεύτερη φάση καλύπτει το διάστημα από 30 Ιουνίου 2027 έως 31 Δεκεμβρίου 2027 και οι ωφελούμενοι θα επιλεγούν από όσους δεν κληρώθηκαν στην πρώτη φάση.

Οι αιτούντες που δεν επιλέχθηκαν στην πρώτη φάση παραμένουν στη διαδικασία επιλογής και για τη δεύτερη περίοδο χωρίς νέα αίτηση. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν έχουν επιλεγεί μέσα από την επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, όπου έχουν δημοσιευτεί οι πίνακες των δικαιούχων. Εναλλακτικά, μπορούν να ελέγξουν την πορεία της αίτησής τους, αφού συνδεθούν στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Η δεύτερη φάση θα αφορά το χρονικό διάστημα από 30 Ιουνίου 2027 έως και 31 Δεκεμβρίου 2027. Οι νέοι ωφελούμενοι δεν θα προκύψουν από νέα διαδικασία αιτήσεων, αλλά θα επιλεγούν με βάση τη σειρά της αρχικής κλήρωσης από όσους δεν είχαν κληρωθεί στην πρώτη φάση.

Με τον τρόπο αυτό, οι αιτούντες που δεν εξασφάλισαν επιδότηση στην πρώτη φάση θα παραμείνουν στη διαδικασία επιλογής και για τη δεύτερη περίοδο του προγράμματος.

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