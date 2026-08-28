Ηράκλειο: 36χρονος Τούρκος έχασε τη ζωή του μετά την ανάσυρσή του από τη θάλασσα

Snapshot Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η Λιμενική Αρχή Χερσονήσου ξεκίνησε προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.

Έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτίων θανάτου. Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Σταλίδα Ηρακλείου, όταν ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti, η Λιμενική Αρχή Χερσονήσου ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ο 36χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Σταλίδας.

Στο σημείο έσπευσε να τον συνδράμει ναυαγοσώστης, ο οποίος του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ο άνδρας παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 36χρονου.