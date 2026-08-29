Λαμία: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται 30χρονος έπειτα από τσίμπημα αράχνης – Έκανε αγροτικές εργασίες

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται άνδρας περίπου 30 ετών, με καταγωγή από το Νεπάλ, έπειτα από πιθανό τσίμπημα αράχνης, σύμφωνα με το lamianow.gr.

Ο άνδρας φέρεται να συμμετείχε σε αγροτικές εργασίες στην περιοχή της Αμφίκλειας όταν δέχθηκε το τσίμπημα, ενώ στη συνέχεια η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η νοσηλεία του στη ΜΕΘ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το είδος της αράχνης –με τις πρώτες περιγραφές ωστόσο να μιλούν για «μαύρη αράχνη»– ούτε υπάρχουν περισσότερα επιβεβαιωμένα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η σοβαρότητα της κατάστασης του άνδρα να συνδέεται με έντονη αντίδραση του οργανισμού στο τσίμπημα ή ακόμη και ενδεχόμενη αλλεργική αντίδραση. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο άνδρας είχε ιστορικό αλλεργιών ή εάν η κλινική εικόνα που παρουσίασε σχετίζεται αποκλειστικά με τη δράση του δηλητηρίου.

Η μεσογειακή μαύρη χήρα υπάρχει και στην Ελλάδα

Ένα από τα είδη αραχνών με δηλητήριο που εντοπίζεται και στην Ελλάδα είναι η μεσογειακή μαύρη χήρα (Latrodectus tredecimguttatus). Πρόκειται για είδος του γένους Latrodectus, το δηλητήριο του οποίου μπορεί να προκαλέσει, ύστερα από τσίμπημα, έντονο πόνο, μυϊκές κράμπες ή σπασμούς, έντονη εφίδρωση, κοιλιακό πόνο, ταχυκαρδία και μεταβολές της αρτηριακής πίεσης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική, ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σοβαρότερες επιπλοκές και να απαιτηθεί νοσοκομειακή παρακολούθηση ή ακόμη και νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στην Ελλάδα υπάρχουν είδη αραχνών των οποίων το δηλητήριο μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα, ενώ η αντίδραση μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η μεσογειακή μαύρη χήρα μπορεί να συναντηθεί και σε αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα σε ξηρά και ζεστά σημεία, σε χαμηλή βλάστηση, κάτω από πέτρες, σε σχισμές ή κοντά σε αποθήκες και άλλα προστατευμένα σημεία της υπαίθρου.

Κατά το παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά τσιμπήματος κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, κυρίως τους θερμούς μήνες, όταν υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα επαφής με το φυσικό της περιβάλλον. Η συγκεκριμένη αράχνη δεν θεωρείται επιθετική και συνήθως τσιμπά όταν πιεστεί, εγκλωβιστεί ή έρθει σε άμεση επαφή με το ανθρώπινο σώμα ή τα ρούχα.