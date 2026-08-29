Αττική: Πώς δρούσε η «οικιακή βοηθός» που άρπαζε χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένους

Snapshot Μία 32χρονη από την Αλβανία παρουσιαζόταν ως οικιακή βοηθός με ψευδή στοιχεία και έκλεβε χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένους στην Αττική.

Σε περίπου έναν χρόνο, απέσπασε συνολικά 40.000 ευρώ από ηλικιωμένους σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή.

Η 32χρονη εκμεταλλευόταν την απουσία των συγγενών των θυμάτων για να κλέβει, χρησιμοποιώντας την εμπιστοσύνη που κέρδιζε.

Οι αστυνομικοί την εντόπισαν και συνέλαβαν στην Εκάλη, ενώ είχε προηγουμένως εμπλακεί σε παρόμοιες υποθέσεις κλοπών.

Μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικό όρο εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Snapshot powered by AI

Ως οικιακή βοηθός, χρησιμοποιώντας μάλιστα ψευδή στοιχεία, παρουσιαζόταν στα υποψήφια θύματά της μια 32χρονη από την Αλβανία, η οποία κατάφερνε να κερδίζει την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια να τους κλέβει χρήματα και κοσμήματα.

Μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, η 32χρονη φέρεται να απέσπασε συνολικά 40.000 ευρώ από ηλικιωμένους σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή, οι οποίοι της είχαν ανοίξει την πόρτα του σπιτιού τους για να τους βοηθήσει.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας που αναζητούσε μέσω διαδικτύου οικιακή βοηθό για λίγες ώρες την ημέρα, προκειμένου να φροντίζει τον σύζυγό της, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

«Έβαλα αγγελία στο διαδίκτυο καθώς έψαχνα μία οικιακή βοηθό για λίγες ώρες, να προσέχει τον σύζυγό μου που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Επικοινώνησε μαζί μου, κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη μου, μου έδινε συμβουλές τι πρέπει να κάνω με την υγεία του και αποφάσισα να την προσλάβω», περιγράφει το θύμα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, η 32χρονη της είχε πει ότι έχει ένα παιδί, ότι κατοικεί στον Γέρακα και ότι κατάγεται από την Ιταλία.

Πώς δρούσε

Όταν έμενε μόνη στο σπίτι με τον ηλικιωμένο άνδρα, η 32χρονη φέρεται να εκμεταλλευόταν την απουσία της συζύγου του, αναζητώντας την κατάλληλη ευκαιρία για να κλέψει. Το θύμα, μάλιστα, είχε προσπαθήσει να ελέγξει αν η οικιακή βοηθός ήταν ειλικρινής, αφήνοντας επίτηδες ένα πορτοφόλι με 80 ευρώ σε ένα συρτάρι άλλου δωματίου.

«Εγώ για να την ελέγξω έβαλα το πορτοφόλι του συζύγου με 80 ευρώ μέσα σε ένα συρτάρι σε ένα άλλο δωμάτιο, την πόρτα του οποίου κλείδωσα. Άφησα μόνο την πόρτα της μπαλκονόπορτας ελάχιστα ανοιχτή», λέει χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα επισκέφθηκε το σπίτι περίπου τέσσερις με πέντε φορές. Την τελευταία φορά, όμως, δεν εμφανίστηκε ποτέ και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις.

Όταν το θύμα επέστρεψε στο σπίτι, διαπίστωσε ότι είχε κάνει φτερά το πορτοφόλι του συζύγου της, ενώ αργότερα διαπίστωσε ότι έλειπαν και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Η σύλληψη

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την 32χρονη, η οποία ήταν ήδη γνωστή στις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις. Μάλιστα, το όνομά της είχε συμπεριληφθεί στο παρελθόν σε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που φέρεται να πραγματοποιούσε κλοπές.

Η 32χρονη εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης στην Εκάλη, όπου και συνελήφθη. Μετά την απολογία της στον ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.