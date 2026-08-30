ΑΔΕΔΥ: Παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Συγκέντρωη στο υπουργείο Οικονομικών

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΑΔΕΔΥ: Παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΑΔΕΔΥ διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 13:30, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
  • Η κινητοποίηση καταγγέλλει την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και διεκδικεί την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού με νομοθετική ρύθμιση.
  • Η ΑΔΕΔΥ ζητά επίσης πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου.
  • Απαιτεί πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
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Έξω από το υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5-7 Σύνταγμα) θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση η ΑΔΕΔΥ αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 13.30.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κινητοποίηση γίνεται, «καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

  • την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού
  • πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας
  • κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
  • χορήγηση του “κλεμμένου” μισθολογικού κλιμακίου
  • πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα
  • προσλήψεις μόνιμου προσωπικού».

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