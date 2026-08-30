ΑΔΕΔΥ: Παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Snapshot Η ΑΔΕΔΥ διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 13:30, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η κινητοποίηση καταγγέλλει την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και διεκδικεί την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού με νομοθετική ρύθμιση.

Η ΑΔΕΔΥ ζητά επίσης πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου.

Απαιτεί πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Snapshot powered by AI

Έξω από το υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5-7 Σύνταγμα) θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση η ΑΔΕΔΥ αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 13.30.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κινητοποίηση γίνεται, «καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού

πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας

κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

χορήγηση του “κλεμμένου” μισθολογικού κλιμακίου

πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού».

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