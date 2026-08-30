ΑΔΕΔΥ: Παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού
Συγκέντρωη στο υπουργείο Οικονομικών
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- Η ΑΔΕΔΥ διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 13:30, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
- Η κινητοποίηση καταγγέλλει την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και διεκδικεί την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού με νομοθετική ρύθμιση.
- Η ΑΔΕΔΥ ζητά επίσης πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου.
- Απαιτεί πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Έξω από το υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5-7 Σύνταγμα) θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση η ΑΔΕΔΥ αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 13.30.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κινητοποίηση γίνεται, «καταγγέλλοντας την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:
- την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού
- πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας
- κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
- χορήγηση του “κλεμμένου” μισθολογικού κλιμακίου
- πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα
- προσλήψεις μόνιμου προσωπικού».
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