Χαλκιδική: Διασώστες επανέφεραν άνδρα με ΚΑΡΠΑ σε πανηγύρι

Snapshot Τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής επενέβησαν άμεσα σε σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης του Αγίου Μάμα.

Οι διασώστες πραγματοποίησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωση ενός άνδρα.

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ευχαρίστησε δημόσια τους διασώστες και τόνισε τη σημασία της παρουσίας εκπαιδευμένων διασωστών σε εκδηλώσεις με μεγάλη προσέλευση κόσμου.

Η επέμβαση των διασωστών επέτρεψε στον άνδρα να παραμείνει κοντά στην οικογένειά του. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης του Αγίου Μάμα, στη διάρκεια του οποίου καθοριστική ήταν η επέμβαση μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι διασώστες αντέδρασαν άμεσα και προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωση ενός ανθρώπου.

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας συνεχάρη και ευχαρίστησε δημόσια τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής για την επέμβασή τους, επισημαίνοντας την σημασία της παρουσίας εκπαιδευμένων διασωστών σε διοργανώσεις με μεγάλη προσέλευση κόσμου.

«Σήμερα, χάρη σε αυτούς, ένας άνθρωπος είναι κοντά στους δικούς του. Και αυτό τα λέει όλα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης