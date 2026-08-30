Πρόστιμο €5975 σε οδηγό μοτοσικλέτας που παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια και μπήκε 9 φορές σε μονόδρομο

Snapshot Ο οδηγός μοτοσικλέτας παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια κατά τη διάρκεια της οδήγησής του.

Εισήλθε παράνομα 9 φορές σε μονόδρομο.

Για τις παραβάσεις αυτές του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €5975.

Η παράβαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας βρέθηκε να είναι σοβαρή και πολλαπλή.

Η επιβολή του προστίμου αποσκοπεί στην αποτροπή παρόμοιων επικίνδυνων συμπεριφορών. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν άνδρα 41 ετών, οδηγό μοτοσικλέτας, πέρασαν οι αστυνομικοί το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την περιπολία τους οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό στο κέντρο της Αθήνας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ο 41χρονος ανέπτυξε ταχύτητα, παραβιάζοντας διαδοχικά 7 κόκκινα φανάρια ενώ μπήκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομους.

Κατά τη διάρκεια της κίνησής του οι αστυνομικοί ακολουθούσαν από απόσταση ασφαλείας χρησιμοποιώντας ηχητικά και φωτεινά σήματα.

Παράλληλα, ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και υπήρξε συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων.

Τελικά ο επικίνδυνος οδηγός ακινητοποιήθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.975.

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