Φωτιά σε δασική έκταση στην Κέρκυρα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άη Γιώργη Παγών, Κέρκυρα.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 πυροσβεστικά οχήματα.

Έξι αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Η Πυροσβεστική συνεχίζει τις προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά σημειώθηκε σε δασική έκταση στον Άη Γιώργη Παγών, στην Κέρκυρα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και 6 αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού στην περιοχή.