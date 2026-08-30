Φωτιά σε δασική έκταση στην Κέρκυρα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς
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- Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άη Γιώργη Παγών, Κέρκυρα.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 πυροσβεστικά οχήματα.
- Έξι αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
- Η Πυροσβεστική συνεχίζει τις προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Φωτιά σημειώθηκε σε δασική έκταση στον Άη Γιώργη Παγών, στην Κέρκυρα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και 6 αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού στην περιοχή.
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