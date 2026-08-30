Φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά – Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις

Snapshot Οριοθετήθηκε η φωτιά στον οικισμό του Μαρκοπούλου, στον Ωρωπό.

Η πυρκαγιά καίει πλέον σε γούβα και η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη.

Παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση.

Νωρίτερα, έγινε προληπτική ενεργοποίηση του «112» για τους κατοίκους της περιοχής. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στον οικισμό του Αγίου Ιωάννη Μαρκοπούλου Ωρωπού.

Η πυρκαγιά καίει πλέον σε γούβα, με την κατάσταση να παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Στο σημείο παραμένουν επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Νωρίτερα, ήχησε προληπτικά το «112» για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής κι όσους βρίσκονται κοντά στο σημείο της πύρινης εστίας.