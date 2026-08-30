Βριλήσσια- 76χρονη: «Με έσπρωξε δύο φορές τη μία κρατήθηκα, την άλλη έπεσα ανάσκελα»

Ο δράστης έσπρωξε δύο φορές την ηλικιωμένη, με αποτέλεσμα να πέσει ανάσκελα και να τραυματιστεί σοβαρά.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Βριλήσσια- 76χρονη: «Με έσπρωξε δύο φορές τη μία κρατήθηκα, την άλλη έπεσα ανάσκελα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 76χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από 44χρονο οδηγό στα Βριλήσσια επειδή του έκανε παρατήρηση για υπερβολική ταχύτητα.
  • Ο δράστης έσπρωξε δύο φορές την ηλικιωμένη, με αποτέλεσμα να πέσει ανάσκελα και να τραυματιστεί σοβαρά.
  • Η γειτονιά συγκεντρώθηκε για βοήθεια και κάλεσε την Αστυνομία, που συνέλαβε τον 44χρονο.
  • Η 76χρονη υπέβαλε μήνυση και σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη.
  • Η γυναίκα αντιμετωπίζει σοβαρούς πόνους και θα χρειαστεί ειδικό νάρθηκα για τη μέση και το στήθος.
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Κλινήρης παραμένει η 76χρονη που δέχθηκε άνανδρη επίθεση από έναν 44χρονο οδηγό στα Βριλήσσια επειδή του έκανε παρατήρηση, καθώς κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η ηλικιωμένη γυναίκα εξιστόρησε τι ακριβώς συνέβη. «Περνάει με φόρα, του λέω "ε, πού πας;", "γιατί έπαθες τίποτα;" μου λέει. Όχι του λέω δεν ήταν ανάγκη να πάθω. Γι αυτό στο λέω να πηγαίνεις πιο σιγά γιατί υπάρχουν και πεζοί. Αυτός μου λέει "άντε μη σου πω τίποτα, μη σε πλακώσω στο ξύλο", κάτι τέτοιες μπούρδες μου έλεγε. Με έσπρωξε, ευτυχώς δεν έπεσα, αλλά τη δεύτερη φορά που με έσπρωξε, δεν κατάφερα να κρατηθώ, είμαι και 76 ετών και έπεσα ανάσκελα πίσω».

Του πέρασαν χειροπέδες

Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι ακούγοντας τις φωνές της γυναίκας. Μαζεύτηκε κόσμος να τη βοηθήσει και της είπαν ότι θα καλούσαν την Αστυνομία. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και πέρασαν χειροπέδες στον 44χρονο, καθώς η 76χρονη υπέβαλε μήνυση εναντίον του. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Περιγράφοντας την κατάστασή της, η 76χρονη είπε ότι «πονάω πολύ, δεν μπορώ ούτε να σηκωθώ ούτε να περπατήσω, θα μου βάλουν ειδικό νάρθηκα που θα φτάνει από τη μέση στο στήθος».

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