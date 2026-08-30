Βριλήσσια: Του έκανε παρατήρηση για υπερβολική ταχύτητα και εκείνος την έσπρωξε και την τραυμάτισε

Snapshot Ένας 44χρονος οδηγός συνελήφθη στα Βριλήσσια για σωματική βλάβη μετά από διαπληκτισμό με δύο ηλικιωμένες γυναίκες.

Οι γυναίκες κατήγγειλαν ότι ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και του έκαναν παρατήρηση.

Ο 44χρονος φέρεται να έσπρωξε την 76χρονη, η οποία έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Η προανάκριση για το περιστατικό συνεχίζεται και σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της σωματικής βλάβης είναι ένας 44χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη στα Βριλήσσια το Σάββατο, ύστερα από διαπληκτισμό με δύο γυναίκες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό καταγράφηκε χθες το βράδυ όταν δύο πεζές, ηλικίας 76 και 75 ετών, φέρεται να έκαναν παρατήρηση στον οδηγό επειδή, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν στις αρμόδιες Αρχές, είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με το όχημά του.

Όπως ανέφεραν, ο 44χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έσπρωξε την 76χρονη και εκείνη φέρεται να έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να υποστεί κάκωση στη σπονδυλική στήλη.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία.

Η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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