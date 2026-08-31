Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 58χρονος λουόμενος στην παραλία Ερασμίου

Ο 58χρονος τουρίστας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 58χρονος λουόμενος στην παραλία Ερασμίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 58χρονος άνδρας, υπήκοος Βουλγαρίας, ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην παραλία Ερασμίου στην Ξάνθη.
  • Του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Η Λιμενική Αρχή Πόρτο Λάγους διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.
  • Έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τα ακριβή αίτια του θανάτου.
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Νεκρός ανασύρθηκε 58χρονος άνδρας από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ερασμίου στην Ξάνθη, το μεσημέρι της Κυριακής (30/08).

Ο 58χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τις μεσημβρινές ώρες και του παρασχέθηκαν άμεσα πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή Πόρτο Λάγους, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

Η ενημέρωση του Λιμενικού για το περιστατικό στην παραλία Ερασμίου

«Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Πόρτο Λάγους, ότι ένας 58χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Βουλγαρίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας “ΕΡΑΣΜΙΟΥ” Ξάνθης. Στον 58χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του Ε.Κ.Α.Β. στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τη Λιμενική Αρχή του Πόρτο Λάγους που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης».

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