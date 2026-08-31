Εγνατία Οδός: Η στιγμή που ξεσπά φωτιά σε χόρτα από φλεγόμενο φορτηγό

Η φωτιά εξαπλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση δίπλα από την Εγνατία Οδό

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Εγνατία Οδός: Η στιγμή που ξεσπά φωτιά σε χόρτα από φλεγόμενο φορτηγό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας λόγω ανάφλεξης σε συρόμενη νταλίκα στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
  • Ο οδηγός της νταλίκας δεν αντιλήφθηκε άμεσα το πρόβλημα και ακινητοποίησε το όχημα μετά από αρκετά μέτρα, με αποτέλεσμα το πίσω μέρος του φορτηγού να καεί ολοσχερώς.
  • Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με 20 πυροσβέστες, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο, καταφέρνοντας να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (30/8) στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, μετά από ανάφλεξη σε συρόμενη νταλίκα, στο ύψος του 276ου χλμ της Εγνατίας Oδού, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο του voria.gr που ακολουθεί διάσπαρτες εστίες εκδηλώθηκαν δίπλα στο οδόστρωμα, οι οποίες έκαιγαν σε χαμηλή βλάστηση καθώς ο οδηγός του οχήματος δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα διανύοντας αρκετά μέτρα έως ότου ακινητοποιήσει το φορτηγό. Στο βίντεο φαίνεται και η φωτιά στο πίσω μέρος του οχήματος το οποίο κάηκε ολοσχερώς από τις φλόγες.

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 18:45 το απόγευμα της Κυριακής. Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο οι οποίοι κατάφεραν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να οριοθετήσουν τη φωτιά και να την θέσουν υπό έλεγχο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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