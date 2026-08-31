Λαμία: Έκρηξη και πυρκαγιά τα ξημερώματα σε επαγγελματικό χώρο

Snapshot Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στα Κάτω Ρεβένια Λαμίας.

Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά με σοβαρές υλικές ζημιές στην επιχείρηση.

Η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα και περιόρισε τις φλόγες πριν επεκταθούν σε διπλανά κτίρια.

Η πυρκαγιά πιθανόν προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα, ενώ η έρευνα για τα αίτια συνεχίζεται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής. Snapshot powered by AI

Στο πόδι σηκώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας μία ολόκληρη γειτονιά στα Κάτω Ρεβένια Λαμίας έπειτα από ισχυρή έκρηξη.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η έκρηξη σημιεώθηκε λίγο πριν τις 6:00 το πρωί σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

«Πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας από το δυνατό μπαμ. Ήρθε γρήγορα η πυροσβεστική ευτυχώς και πρόλαβε τα χειρότερα..», είπε ένας από τους περίοικους στο τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Η ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση καθώς έφτασαν στο σημείο σε μικρό χρονικό διάστημα περιορίζοντας τις φλόγες πριν εξαπλωθούν σε διπλανούς χώρους.

Ωστόσο υπήρξαν αρκετές υλικές ζημιές στην επιχείρηση από την πυρκαγιά, που πιθανότατα να προκλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα.

Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης διερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

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