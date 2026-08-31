Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν πάνω από 90.000 ευρώ

Snapshot Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ στην Περαχώρα Κορινθίας τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου.

Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνα με περίπου 91.000 ευρώ μετά την έκρηξη.

Προκλήθηκαν ζημιές στο ΑΤΜ από την έκρηξη.

Οι δράστες διέφυγαν σε άγνωστη κατεύθυνση και οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου. Snapshot powered by AI

Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας 31 Αυγούστου ΑΤΜ που βρίσκεται στην Περαχώρα Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, οι δράστες έφτασαν στο σημείο περίπου στις 5:00 το πρωί και προκάλεσαν έκρηξη στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στο ΑΤΜ, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να αφαιρέσουν κασετίνα που περιείχε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 91.000 ευρώ.

Αμέσως μετά την πράξη τους, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

Διαβάστε επίσης