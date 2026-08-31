Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν πάνω από 90.000 ευρώ
Οι δράστες άρπαξαν κασετίνα που περιείχε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 91.000 ευρώ και διέφυγαν – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ
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- Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ στην Περαχώρα Κορινθίας τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου.
- Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνα με περίπου 91.000 ευρώ μετά την έκρηξη.
- Προκλήθηκαν ζημιές στο ΑΤΜ από την έκρηξη.
- Οι δράστες διέφυγαν σε άγνωστη κατεύθυνση και οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό τους.
- Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας 31 Αυγούστου ΑΤΜ που βρίσκεται στην Περαχώρα Κορινθίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, οι δράστες έφτασαν στο σημείο περίπου στις 5:00 το πρωί και προκάλεσαν έκρηξη στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στο ΑΤΜ, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να αφαιρέσουν κασετίνα που περιείχε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 91.000 ευρώ.
Αμέσως μετά την πράξη τους, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.