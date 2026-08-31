Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Ανασύρθηκε σορός

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε διαμέρισμα επί της οδού Ευδόξου, στην περιοχή του Νέου Κόσμου

Κατερίνα Ρίστα

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Ανασύρθηκε σορός
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Ευδόξου στον Νέο Κόσμο το μεσημέρι της Δευτέρας 31/8.
  • Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Δεν αναφέρονται πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές πέραν της πυρκαγιάς.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Εκαταίου, στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 31 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:00.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Αυτή τη στιγμή στο διαμέρισμα δεν υπάρχουν ενεργές φλόγες και η πυρκαγιά είναι στο στάδιο της αποκάθαρσης (έλεγχος για πιθανές, καταπλακωμένες από αντικείμενα εστίες πυρκαγιάς).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:44ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Τα όριά του

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα - 52χρονος έπεσε από στέγη σπιτιού

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο φρέντο «κατέκτησε» τις Βρυξέλλες - Η ελληνική επέλαση στην καρδιά της ΕΕ

16:28ANNOUNCEMENTS

Η Νατάσσα Μποφίλιου επιστρέφει με το “Μέτρημα” στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων

16:27ΥΓΕΙΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: «Δύσκολος μήνας ο Σεπτέμβριος» - Αναμένεται κορύφωση των κρουσμάτων

16:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα - Οι ημερομηνίες

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν μέχρι το τέλος του έτους και πότε είναι η επόμενη

16:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Κομοτηνή: Τούρκοι μηχανόβιοι με σημαίες και οθωμανικά εμβατήρια διέσχισαν την πόλη - Ένας έκανε το σήμα των Γκρίζων Λύκων

15:53ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα έχει δυναμική παρουσία στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

15:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη: «Οι Πρέσπες διαθέτουν ένα εξαιρετικά σημαντικό απόθεμα» - Το σχέδιο για τα μνημεία της περιοχής

15:48ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Ο αλγόριθμος αποκάλυψε λαθρεμπόριο παπουτσιών 2,7 εκατ. ευρώ

15:40ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Μλάντιτς και οι άλλοι

15:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ κατά Cosmote για βίντεο με υβριστικό σύνθημα κατά του «δικέφαλου του βορρά»

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Σοκαριστικές αποκαλύψεις - Πάνω από 10 μαχαιριές εντόπισε ο ιατροδικαστής στην πλάτη του βρέφους

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Ανασύρθηκε σορός

15:24ΥΓΕΙΑ

Με «μπαράζ» εγκαινίων πηγαίνει στη ΔΕΘ ο υπουργός Υγείας - Περιοδεία Γεωργιάδη σε Μακεδονία - Θράκη

15:24ΑΠΟΨΕΙΣ

Εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής: Ζήτημα θεσμών και Δημοκρατίας, όχι προσώπου

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επιχείρησε να γίνει “πράσινος ΣΥΡΙΖΑ”, τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα “δεν πληρώνω”»: Πυρά Μαρινάκη κατά ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Συνελήφθη ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση σε ρέιβ πάρτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Σοκαριστικές αποκαλύψεις - Πάνω από 10 μαχαιριές εντόπισε ο ιατροδικαστής στην πλάτη του βρέφους

15:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, μείωση προκαταβολής φόρου, ενίσχυση συνταξιούχων, αύξηση επιδόματος παιδιών

14:57ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ τον πήγαινα στο ΓΕΕΘΑ κάθε μέρα, εγώ θα τον πάω και στην τελευταία του κατοικία»: Η συγκλονιστική ιστορία ιδιοκτήτη γραφείου τελετών για τον Αθανάσιο Τζογάνη

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Ανασύρθηκε σορός

15:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς «είδε» ο τουρκικός Τύπος την ιστορική αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισ. ευρώ

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Κομοτηνή: Τούρκοι μηχανόβιοι με σημαίες και οθωμανικά εμβατήρια διέσχισαν την πόλη - Ένας έκανε το σήμα των Γκρίζων Λύκων

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νότια Αφρική: 43 νεκροί και δεκάδες ακρωτηριασμένοι μετά από μαζική τελετή περιτομής

15:48ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Ο αλγόριθμος αποκάλυψε λαθρεμπόριο παπουτσιών 2,7 εκατ. ευρώ

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Έφοδος των Αρχών και σε δεύτερο σπίτι - Τέσσερις συλλήψεις για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος - «Πηγαινοερχόταν κόσμος στο διαμέρισμα», λένε γείτονες

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Abraham Lincoln: Στην Ταϊλάνδη μετά από 250 ημέρες στη θάλασσα 5.000 ναύτες - Μέτρα για την πορνεία εν όψει της άφιξης του αεροπλανοφόρου

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Καλά που είναι οι Αλβανοί» στη χώρα - Είναι οι τεχνίτες που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί η οικονομία

11:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Γινόταν πρόβα» - Τι απαντά το Υπουργείο Πολιτισμού για την παρουσία ατόμων στην Ακρόπολη το βράδυ της πανσελήνου

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πολυτελές ΙΧ κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας–Δείτε βίντεο

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών σε επτά περιοχές της Αθήνας - Αύριο ξεκινά η εφαρμογή

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

15:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ κατά Cosmote για βίντεο με υβριστικό σύνθημα κατά του «δικέφαλου του βορρά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ