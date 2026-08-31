Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Ανασύρθηκε σορός

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Ευδόξου στον Νέο Κόσμο το μεσημέρι της Δευτέρας 31/8.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Δεν αναφέρονται πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές πέραν της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Εκαταίου, στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 31 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:00.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Αυτή τη στιγμή στο διαμέρισμα δεν υπάρχουν ενεργές φλόγες και η πυρκαγιά είναι στο στάδιο της αποκάθαρσης (έλεγχος για πιθανές, καταπλακωμένες από αντικείμενα εστίες πυρκαγιάς).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.