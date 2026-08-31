Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα

Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα
ΕΛΛΑΔΑ
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Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στον δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας.

Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τις συνθήκες του θανάτου.

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