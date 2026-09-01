Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία άγνωστα βλήματα ανατολικά του Ομάν

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρύπανση

Ελένη Ευστρατίου

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία άγνωστα βλήματα ανατολικά του Ομάν
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κχασάμπ του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ.
  • Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή περιβαλλοντική ρύπανση από το περιστατικό.
  • Η UKMTO καλεί τα πλοία στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες.
  • Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.
  • Νωρίτερα, η UKMTO ανέφερε περιστατικό με δεξαμενόπλοιο και στρατιωτικές δυνάμεις στον Ινδικό Ωκεανό.
Snapshot powered by AI

Δεξαμενόπλοιο επλήγη κοντά στα Στενά του Ορμούζ από τρία βλήματα άγνωστης προέλευσης, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 31/8, 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Κχασάμπ του Ομάν, με τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας του πλοίου να αναφέρει ότι χτυπήθηκε ενώ ολοκλήρωνε μια εξερχόμενη διέλευση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Η UKMTO κάλεσε τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές.

Λίγες ώρες νωρίτερα σε ανακοίνωσή της, η UKMTO ανέφερε ότι «έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται ένα δεξαμενόπλοιο και στρατιωτικές δυνάμεις στον Ινδικό Ωκεανό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:50ΚΟΣΜΟΣ

Μπακαΐ: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για αυτονομία ενώ απλώς εκτελεί εντολές της Ουάσινγκτον»

04:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ λόγω εντάσεων με τον Χέγκσεθ

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία άγνωστα βλήματα ανατολικά του Ομάν

03:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Γυναίκα μαχαίρωσε δύο άτομα στην Times Square - Νεκρή η ίδια και το ένα θύμα - Σκληρό βίντεο

03:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο - Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

02:47ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ανώτατο Δικαστήριο εγκρίνει το έργο Τραμπ για την κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων

02:12ΥΓΕΙΑ

Υγεία: Ξεκινά σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η ψηφιακή συνταγογράφηση ενδοσοκομειακής φαρμακευτικής αγωγής – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Γκραντ Κάνιον: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός μετά τις ξαφνικές πλημμύρες - 14 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επαναλειτούργησε η πρεσβεία της Δανίας μετά από 14 χρόνια διακοπής των διπλωματικών σχέσεων

01:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικού όπλου κατά του Ιράν απαντώντας σε δημοσιογράφο

00:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

G20: Συνάντηση υπουργών Οικονομικών στις ΗΠΑ – Οι κυρώσεις στο Ιράν πρώτο θέμα της αμερικανικής ατζέντας

00:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση στους δείκτες σε έναν συνολικά θετικό μήνα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Κρήτη για Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός, λιποθυμία και κρίση πανικού

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Λάιονελ Ρίτσι: Στην εντατική ο διάσημος τραγουδιστής μετά από συναυλία του στο Σεντ Λούις

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Πανάγιος Τάφος: Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές - Ομοιότητες με τις περιγραφές της Βίβλου

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο κατασκευής μαχητικών drones - Ερευνάται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς

23:47LIFESTYLE

H Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι το αγαπημένο της φαγητό είναι ελληνικό - Βίντεο

23:38ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόκο» της ΕΕ στο κρέας από τη Βραζιλία – Τι φοβούνται οι Βρυξέλλες

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γυναίκα πλαστογράφησε διάγνωση καρκίνου για το παιδί της - Έλαβε περισσότερα από 300.000 ευρώ σε δωρεές

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Γαλάνη: Η συγκινητική αφιέρωση στον Μανώλη Λιδάκη - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Τα σχέδια της Άγκυρας για πώληση όπλων στο Κίεβο αποκαλύφθηκαν κατά λάθος

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Κρήτη για Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός, λιποθυμία και κρίση πανικού

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Μαρία: Το ξεχωριστό δώρο των αδελφών της για τα 80ά γενέθλια

17:55ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Από τη ζέστη, στην αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες – Ο καιρός έως την Κυριακή

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Viral το πράσινο σπίτι που έμεινε άθικτο παρά τις σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ - Πώς άντεξε

03:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Γυναίκα μαχαίρωσε δύο άτομα στην Times Square - Νεκρή η ίδια και το ένα θύμα - Σκληρό βίντεο

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο το προφίλ του 43χρονου - Έφτιαχνε εικόνες του με AI σαν μποξέρ, τράπερ και γκάνγκστερ

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από 29 χρόνια

21:14ΕΛΛΑΔΑ

«Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα»: Τι απαντά ο δικηγόρος του Μουγκοπέτρου, για τη σύλληψη του μουσικού υπό την επήρεια αλκοόλ και την επίθεση σε δημοσιογράφους

02:12ΥΓΕΙΑ

Υγεία: Ξεκινά σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η ψηφιακή συνταγογράφηση ενδοσοκομειακής φαρμακευτικής αγωγής – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ποιος δε θα αντιδρούσε;» Τι λέει η νονά του 41χρονου που σκότωσε τη διασώστρια

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η «Μέκκα» προχωρά χωρίς το Κάιρο - Τι αποφασίστηκε στην πρώτη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων

23:02ΕΛΛΑΔΑ

«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 2.950 παραβάσεις την τελευταία εβδομάδα

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τρομακτικό τροχαίο στα Χανιά: Χάνει τον έλεγχο του ΙΧ σε στροφή, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει πάνω σε βαν

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ