Reuters: Μόλις 5 πλοία τη μέρα περνούν από τα Στενά του Ορμούζ λόγω επιθέσεων

Snapshot Μόλις πέντε πλοία πέρασαν ημερησίως από τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο λόγω επιθέσεων.

Ορισμένα πλοία απενεργοποιούν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) για να αποφύγουν επιθέσεις.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή έχει ανακατευθύνει 83 εμπορικά πλοία στην Αραβική Θάλασσα μέχρι τις 30/8.

Τρεις πλοία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και δύο έχουν επιβιβαστεί από τις δυνάμεις για την εφαρμογή του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Snapshot powered by AI

Μόλις πέντε πλοία τη μέρα πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται στοιχεία της ναυτιλιακής κίνησης.

Μετά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων από τις ιρανικές δυνάμεις, οι ναυτιλιακές κινούνται με περισσότερη προσοχή. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των πλοίων που διασχίζουν τα Στενά ενδέχεται να είναι υψηλότερος, καθώς ορισμένα πλοία έχουν απενεργοποιήσει τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) σε μια προσπάθεια να αποφύγουν πιθανές επιθέσεις.

Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανέφερε ότι μέχρι την Κυριακή 30/8 έχουν ανακατευθυνθεί 83 εμπορικά πλοία στην Αραβική Θάλασσα, ενώ οι δυνάμεις έχουν θέσει εκτός λειτουργίας 3 και έχουν επιβιβαστεί σε 2, προκειμένου να «διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον αποκλεισμό» των ιρανικών λιμανιών.

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