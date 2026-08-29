Explainer: Τι επέφεραν έξι μήνες πολέμου στα Στενά του Ορμούζ και στην παγκόσμια οικονομία

Χθες συμπληρώθηκαν έξι μήνες εχθροπραξιών πάσης φύσεως. 

Μάνος Χατζηγιάννης

Explainer: Τι επέφεραν έξι μήνες πολέμου στα Στενά του Ορμούζ και στην παγκόσμια οικονομία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν τον Φεβρουάριο 2026, η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ μειώθηκε από 130 σε 15 πλοία ημερησίως τον Αύγουστο.
  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν χρησιμοποιούν ανταγωνιστικές διαδρομές στα Στενά, με τις περισσότερες επιθέσεις να σημειώνονται στο κανάλι κατά μήκος των ακτών του Ομάν.
  • Το κόστος μεταφοράς υπερδεξαμενόπλοιων προς την Ασία έχει διπλασιαστεί, ξεπερνώντας τα 500.000 δολάρια την ημέρα λόγω ασφαλίστρων και περιορισμένης προσφοράς.
  • Οι χώρες του Κόλπου επενδύουν σε νέες υποδομές για να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλάζοντας τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.
  • Παρά τις υψηλές τιμές της βενζίνης και την καταστροφή του ιρανικού ναυτικού, η τιμή του αργού πετρελαίου παραμένει γύρω στα 80 δολάρια, χάρη στη μείωση των εισαγωγών από την Κίνα και τις εναλλακτικές λύσεις των χωρών του Κόλπου.
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Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν με πλήγματα εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων και μελών της ηγεσίας της χώρας. Η Τεχεράνη αντέδρασε και στο επίκεντρο της απάντησης βρίσκονται μέχρι και σήμερα τα Στενά του Ορμούζ.

Χθες συμπληρώθηκαν έξι μήνες εχθροπραξιών πάσης φύσεως.

Τι επέφεραν όμως έξι μήνες πολέμου στα Στενά του Ορμούζ; Η Wall Street Journal συνοπτικά ανέφερε:

-Η κυκλοφορία μειώθηκε δραματικά, από περίπου 130 πλοία την ημέρα πριν τον πόλεμο σε μέσο όρο 15 την ημέρα τον Αύγουστο

-Και οι δύο πλευρές επέβαλαν ανταγωνιστικές διαδρομές: το Ιράν ακολουθεί τη δική του ακτογραμμή, ενώ οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ένα κανάλι κατά μήκος των ακτών του Ομάν, όπου έχουν σημειωθεί οι περισσότερες επιθέσεις

-Η μεταφορά ενός υπερδεξαμενόπλοιου από τον Κόλπο προς την Κίνα κοστίζει πλέον πάνω από 500.000 δολάρια την ημέρα, το διπλάσιο της προπολεμικής τιμής, λόγω των ασφαλίστρων και του μειωμένου αριθμού εταιρειών που είναι πρόθυμες να αναλάβουν τη μεταφορά

-Οι απειλές των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα ανάγκασαν ορισμένα σαουδικά φορτία να κατευθυνθούν προς το Σουέζ, προσθέτοντας περίπου 30 ημέρες στις παραδόσεις προς την Ασία

-Οι εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου μειώθηκαν σε περίπου 280.000 βαρέλια την ημέρα τον Μάιο από πάνω από 2,2 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο

-Τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ και το Ιράκ επενδύουν δισεκατομμύρια σε νέους αγωγούς, οδικές μεταφορές, σιδηροδρόμους και λιμάνια για να παρακάμψουν εντελώς τα Στενά

-Οι ΗΠΑ χτύπησαν περισσότερους από 13.000 στόχους και κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος του ιρανικού ναυτικού, αν και τα ταχύπλοα σκάφη επίθεσης που επιτηρούν τα Στενά δεν επλήγησαν

-Η τιμή της βενζίνης ανέβηκε από 2,98 δολάρια σε περίπου 4 δολάρια το γαλόνι, με το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό του από τη δεκαετία του 1980

Οι προβλέψεις για πετρέλαιο στα 150 δολάρια δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ, και το αργό κυμαίνεται κοντά στα 80 δολάρια, εν μέρει επειδή η Κίνα μείωσε τις εισαγωγές της και εν μέρει επειδή οι χώρες του Κόλπου βρήκαν εναλλακτικές λύσεις γρηγορότερα από ό,τι περίμενε κανείς.

Αυτή η ανθεκτικότητα είναι πραγματική. Το κόστος της είναι ένας μόνιμα αναδιαμορφωμένος χάρτης, με δισεκατομμύρια σε δαπάνες για αγωγούς, μια νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, και τον παγκόσμιο πληθωρισμό να ανακάμπτει στο 4,7% μετά από δύο χρόνια πτώσης.

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