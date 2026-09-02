Ryanair για το ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας: Απαράδεκτη βλάβη, επηρεάστηκαν 7.000 επιβάτες

Η αεροπορική εταιρεία κάνει λόγο για την τέταρτη σοβαρή βλάβη του ελληνικού συστήματος ATC μέσα σε 12 μήνες και ζητά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Ryanair για το ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας: Απαράδεκτη βλάβη, επηρεάστηκαν 7.000 επιβάτες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η βλάβη στο ελληνικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε καθυστερήσεις έως και 3 ώρες σε 37 πτήσεις της Ryanair και επηρέασε περίπου 7.000 επιβάτες.
  • Πρόκειται για την τέταρτη σοβαρή βλάβη του ελληνικού συστήματος ATC μέσα σε 12 μήνες, σύμφωνα με τη Ryanair.
  • Η εταιρεία καταγγέλλει ότι το ελληνικό σύστημα ελέγχου παραμένει απροετοίμαστο να διαχειριστεί την αυξημένη επιβατική κίνηση κατά την περίοδο αιχμής.
  • Η Ryanair ζητά την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση και βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
  • Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι επαναλαμβανόμενες βλάβες δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις της Κομισιόν για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα.
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Σφοδρή κριτική για τη βλάβη που σημειώθηκε στο ελληνικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ασκεί η Ryanair, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσε καθυστερήσεις έως και τριών ωρών σε 37 πτήσεις της και επηρέασε σχεδόν 7.000 επιβάτες. Η εταιρεία απέστειλε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητά την άμεση παρέμβασή της για το ζήτημα.

Σε δήλωσή του, ο Διευθυντής Επιχειρήσεων της Ryanair, Νιλ ΜακΜάχον, χαρακτηρίζει το περιστατικό «ακόμη μια απαράδεκτη και αναπόφευκτη διακοπή της λειτουργίας του ATC», σημειώνοντας ότι πρόκειται, σύμφωνα με την εταιρεία, για την τέταρτη σοβαρή βλάβη του ελληνικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας τους τελευταίους 12 μήνες.

«Οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να καταβάλλουν υψηλότερα τέλη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κάθε χρόνο, ενώ η υπηρεσία που λαμβάνουν γίνεται όλο και χειρότερη», αναφέρει ο Νιλ ΜακΜάχον.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης προς και από την Ελλάδα κατά την περίοδο αιχμής. Κατηγορεί, μάλιστα, την ελληνική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ότι παραμένει «εντελώς απροετοίμαστη» να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, επικαλούμενος τις επαναλαμβανόμενες βλάβες εξοπλισμού και τις επιπτώσεις τους στις πτήσεις.

«Να παρέμβει επειγόντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Ο Διευθυντής Επιχειρήσεων της Ryanair στρέφει τα πυρά του και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι οι επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις της Κομισιόν για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα στην Ευρώπη.

«Η Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπόσχεται επανειλημμένα ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ανταγωνιστικό ή αποδοτικό στις επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίες προκαλούν περιττή αναστάτωση σε χιλιάδες επιβάτες», αναφέρει.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρέμβει επειγόντως, να επιβάλει τη μεταρρύθμιση του προβληματικού ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Οι επιβάτες της Ευρώπης έχουν βαρεθεί», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. ΜακΜάχον.

Ολόκληρη η δήλωση του Διευθυντή Επιχειρήσεων της Ryanair, Νιλ ΜακΜάχον

«Η χθεσινή βλάβη του ελληνικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αποτελεί ακόμη μια απαράδεκτη και αναπόφευκτη διακοπή της λειτουργίας του ATC, η οποία προκάλεσε καθυστερήσεις έως και 3 ώρες σε 37 πτήσεις της Ryanair και επηρέασε σχεδόν 7.000 επιβάτες της Ryanair. Αυτή είναι πλέον η τέταρτη σοβαρή βλάβη του ελληνικού συστήματος ATC τους τελευταίους 12 μήνες. Οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να καταβάλλουν υψηλότερα τέλη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κάθε χρόνο, ενώ η υπηρεσία που λαμβάνουν γίνεται όλο και χειρότερη.

Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς προς και από τους οποίους ταξιδεύουν οι επιβάτες αυτή την περίοδο αιχμής, και όμως η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της παραμένει εντελώς απροετοίμαστη να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, όπως αποδεικνύεται από τις επαναλαμβανόμενες βλάβες του εξοπλισμού της, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες διαταραχές σε χιλιάδες επιβάτες.

Η Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπόσχεται επανειλημμένα ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ανταγωνιστικό ή αποδοτικό στις επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίες προκαλούν περιττή αναστάτωση σε χιλιάδες επιβάτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρέμβει επειγόντως, να επιβάλει τη μεταρρύθμιση του προβληματικού ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Οι επιβάτες της Ευρώπης έχουν βαρεθεί».

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